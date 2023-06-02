"Нова пошта" та "Повернись живим" запустили збір на засоби зв’язку для сил ППО: як долучитися

“Нова пошта” та Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" запустили спільний благодійний проєкт "Запакуй небо — прокачай ППО". Його мета — зібрати 330 мільйонів гривень на сучасні засоби зв’язку для сил протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Проєкт стартував 1 червня. За кошти, зібрані у рамках проєкту, планується придбати:

Рюкзаки мобільної вогневої групи: легкі й водночас функціональні, адже містять усі необхідні види зв'язку;

легкі й водночас функціональні, адже містять усі необхідні види зв'язку; Переносні командні пункти: робоче місце-трансформер для захисників неба, що розміщується у кейсі вагою 60 кг;

робоче місце-трансформер для захисників неба, що розміщується у кейсі вагою 60 кг; Комплексну апаратну зв’язку: буде супроводжувати протиповітряні ракетні комплекси, укомплектована необхідним телекомунікаційним обладнанням та має комфортні робочі місця для військових;

буде супроводжувати протиповітряні ракетні комплекси, укомплектована необхідним телекомунікаційним обладнанням та має комфортні робочі місця для військових; Рухомий командний пункт: прохідну вантажівку, що дає можливість командувати військами під час руху; універсальне місце роботи й відпочинку для захисників.



"Ми скоротимо час від виявлення цілі до її знищення з хвилин до секунд. Покращимо протиракетну, протиповітряну оборону від крилатих, балістичних ракет, безпілотників типу "Шахедів". Підвищимо ймовірність їх знищення за рахунок більшого часу на реакцію, надійного зв’язку і управління військами. Дамо кращу швидкість, керованість, стійкість. Фонд уперше спільно з великим бізнесом реалізовує проєкт із комлексної модернізації засобів зв’язку, управління і цілевказання для Повітряних сил. Він стосується всієї вертикалі: від безпосереднього виконавця — мобільних вогневих груп, батарей зенітних ракетних комплексів, до органів військового управління дивізіонів, полків або бригад", — говорить директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Як долучитись до проєкту?

купуйте лімітоване пакування у відділеннях "Нової пошти" - 10 гривень з кожної проданої коробки та по 5 гривень з пакета та конверта для документів будуть перераховані до БФ "Повернись живим";

користуйтеся поштоматами - з кожного відправлення чи доставки "Нова пошта" спрямовує 10 гривень на рахунок проєкту;



донатьте на лендингу проєкту, у застосунку "Нової пошти" чи безпосередньо у відділенні.



"Травень показав: українська ППО нині краща, аніж будь-коли, тому ворог активно працює на її виснаження. Наше з вами завдання — допомогти захисникам неба — зробити протиповітряну оборону стійкою до атак, а ще забезпечити гарантованим та сталим зв’язком. Як інженер за освітою, я розумію: наскільки це складний та дороговартісний процес. Але ми – "Нова пошта", і знаємо: не існує нічого неможливого. Тож, разом із "Повернись живим" поставили амбітну ціль, досягти яку, я сподіваюсь, допоможуть наші клієнти. Адже нині такі часи, коли життя кожного з нас залежить від роботи ППО", — розповідає Вячеслав Климов, співвласник "Нової пошти".