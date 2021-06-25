Онлайн-ритейлер Rozetka выходит на рынок Узбекистана

Крупнейший онлайн-магазин электроники и бытовой техники в Украине ROZETKA планирует выйти на рынок Узбекистана.

Как сообщает Kapital.uz, эту информацию подтвердили в компании.

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По информации издания, компания зарегистрировала в Узбекистане свой логотип и товарный знак "РОЗЕТКА ЛИМИТЕД", а также его транслитерацию ROZETKA LIMITED.

Ранее сообщалось, что ROZETKA планирует создать собственную платежную систему.

Напомним, в мае 2020 года Rozetka открыла шоу-рум во Львове — первый для компании в Западной Украине.

А 1 июня того же года компания открыла новую точку выдачи в городе Днепр.

Rozetka.ua — украинский интернет-магазин и маркетплейс, который открылся в 2005 году. На сегодняшний день Rozetka имеет отделения в пяти украинских городах.

В апреле 2021 года онлайн-ритейлер Rozetka вошел в рейтинг 25 компаний, которые стали лидерами диджитализации.