Пінчук перестав бути власником радіостанцій "Хіт FM", "Наше Радіо" і "Радіо Байрактар"

Український бізнесмен Віктор Пінчук більше не є співвласником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, "Наше Радіо" і "Радіо Байрактар". Єдиним власником найбільшої радіогрупи Tavr Media став Микола Баграєв.

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Про це заявила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк у коментарі Forbes.

"Віктора Пінчука немає у структурі кінцевих бенефіціарних власників Tavr Media", - зазначила Вовк, додаши, що деталі угоди не підлягають розголошенню.

Згідно з сервісом YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", Radio Jazz, Радіо Relax є засновник радіогрупи Tavr Media Микола Баграєв. А власником "Радіо Мелодія" є його син Руслан Баграєв.

На початку серпня 2022 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення переоформила ліцензії трьом радіостанціям групи Tavr Media – "Радіо Рокс","Хіт ФМ" та "Релакс", писав "Детектор медіа".

Переоформлення ліцензій відбулося через зміну у складі власників і пов’язаних осіб. З переліку бенефіціарів вийшов Сергій Кузін. Його частка перейшла до Миколи Баграєва. Він став власником частки у 68% у "Хіт ФМ", 19% – у "Радіо Релакс" і 74% – у Radio Roks.

"У березні 2022 року радіогрупа Tavr Media продала реклами на 7000 грн, і в такому режимі ми жили кілька місяців", – розповідав в інтерв’ю "Детектор медіа" генеральний директор медіагрупи Ігор Чернишов у червні 2023 року. За його словами, "у 2022 році у нуль вийти не вдалося", бо радіогрупа отримала серйозні збитки і не змогла їх перекрити.

Нагадаємо, що "Студія 1+1" повідомила, що 23 жовтня заарештований Ігор Коломойський, який залишається бенефіціаром групи компаній 1+1 media, вирішив передати свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі гендиректора Ярослава Пахольчука.

Раніше Рінат Ахметов який є найбагатшою людиною в Україні, вирішив позбавитися медіабізнесу, припинивши роботу та відкликавши ліцензії всіх підконтрольних ЗМІ та телевізійних сервісів, об'єднаних у рамках "Медіа Групи Україна", що належить, у свою чергу, його компанії SCM.