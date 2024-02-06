Пинчук перестал быть владельцем радиостанций "Хит FM", "Наше Радио" и "Радио Байрактар"

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук больше не является совладельцем радиостанций "Хит FM", Kiss FM, "Наше Радио" и "Радио Байрактор". Единственным владельцем крупнейшей радиогруппы Tavr Media стал Николай Баграев.

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Об этом заявила директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука Наталья Вовк в комментарии Forbes.

"Виктора Пинчука нет в структуре конечных бенефициарных владельцев Tavr Media", - отметила Вовк, добавив, что детали соглашения не подлежат разглашению.

Согласно сервису YouControl, конечным бенефициарным владельцем радиостанций "Хит FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радио", "Радио Байрактор", Radio Jazz, Радио Relax является основатель радиогруппы Tavr Media Николай Баграев. А владельцем "Радио Мелодия" является его сын Руслан Баграев.

В начале августа 2022 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию переоформил лицензии трем радиостанциям группы Tavr Media - "Радио Рокс", "Хит ФМ" и "Релакс", писал "Детектор медиа".

Переоформление лицензий произошло из-за изменения в составе владельцев и связанных лиц. Из списка бенефициаров вышел Сергей Кузин. Его часть перешла к Николаю Баграеву. Он стал владельцем доли в 68% в "Хит ФМ", 19% - у "Радио Релакс" и 74% - у Radio Roks.

"В марте 2022 года радиогруппа Tavr Media продала рекламы на 7000 грн, и в таком режиме мы жили несколько месяцев", – рассказывал в интервью "Детектор медиа" генеральный директор медиагруппы Игорь Чернышев в июне 2023 года. По его словам, "в 2022 году в ноль выйти не удалось", потому что радиогруппа получила серьезные убытки и не смогла их перекрыть.

Напомним, что "Студия 1+1" сообщила, что 23 октября арестованный Игорь Коломойский, остающийся бенефициаром группы компаний 1+1 media, решил передать свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице гендиректора Ярослава Пахольчука.

Ранее Ринат Ахметов, который является самым богатым человеком в Украине, решил избавиться от медиабизнеса, прекратив работу и отозвав лицензии всех подконтрольных СМИ и телевизионных сервисов, объединенных в рамках "Медиа Группы Украины", принадлежащей, в свою очередь, его компании SCM.