Стоимость европейской свинины для импортеров может увеличиться на 10-12%

За восемь месяцев текущего года украинские импортеры использовали квоты беспошлинного ввоза свинины из ЕС в полном объеме. Так, каждый следующий килограмм европейской охлажденной свинины будет стоить импортерам на 12% дороже за счет пошлины, а мороженое мясо свиней подорожает на 10%.

Об этом сообщили в Ассоциации "Свиноводов Украины".

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В Ассоциации отметили, что оживление импортной активности в конце лета связано с незначительными остатками беспошлинной квоты, которые поощрили операторов "запастись" дешевле мясным сырьем. В предыдущие годы это происходило ближе к концу года — в ноябре-декабре.

По состоянию на 1 сентября в Украину завезли 20 тысяч тонн охлажденного и мороженого мяса свиней из стран Европейского союза. Это соответствует объемам квоты на беспошлинную поставку свинины из стран Европейского содружества, установленных в рамках экономической части Соглашения об ассоциации.

В Ассоциации считают, что из-за того, что лимиты выбраны, каждый следующий килограмм европейской охлажденной свинины будет стоить импортерам на 12% дороже за счет пошлины, а мороженое мясо свиней подорожает на 10%.

Кроме ЕС Украина имеет аналогичные договоренности о беспошлинных поставках свинины из Канады и Великобритании. Согласно договоренности о ЗСТ Украина в этом году может импортировать до 14,4 тысячи тонн канадской свинины, субпродуктов и жира, но пока поступило только 1,3 тысячи тонн (9%), а последние поставки были в мае текущего года.

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В соответствии с международными соглашениями, поставки свинины в объемах до 1,7 тысячи тонн из Великобритании также не будут облагаться импортными пошлинами, однако до сих пор таких закупок не совершалось.

"Если завоз мясного сырья из этих стран станет экономически привлекательным для импортера, поступления мороженой свинины вряд ли будут иметь существенное влияние на отечественный рынок свинины. Кроме этого, ожидаемые изменения валютных курсов осенью также будут способствовать повышению входного барьера для импортного сырья ", — считают в АСУ.

Напомним, что за четыре месяца текущего года в Украину завезли 8,9 тысячи тонн свинины общей стоимостью $16,1 млн.

Источник фото: Depositphotos