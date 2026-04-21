"У найближчі 3-5 років ринок визначатимуть не окремі модні інструменти, а якість архітектури впливу", – Оксана Бєляєва, CEO OMD Optimum Media Ukraine

Про тенденції у сучасному медіаринку, трансформації агентського бізнесу, стратегії, очікування клієнтів та вплив нових технологій на роботу медіаагенцій в інтерв’ю розповіла CEO OMD Optimum Media Ukraine Оксана Бєляєва, яка увійшла до рейтингу ТОП-50 CEO України за версією "ТОП-100" та Delo.ua.

Як за останні роки змінився медіаринок України і які ключові тренди визначатимуть його розвиток у найближчі 3-5 років?

- Український медіаринок увійшов у нову фазу конкуренції. Він став швидшим, точнішим і значно вимогливішим до якості рішень. Масштаб, міжнародна експертиза і сильні системи залишаються великою перевагою, але сьогодні їхня справжня цінність проявляється тоді, коли вони поєднуються з гнучкістю, підходом data-driven і точним відчуттям контексту. Для OMD це природна територія лідерства. Ми велика міжнародна мережа, і наш масштаб для мене цінний як доступ до найкращої глобальної експертизи, яку ми переводимо у точний результат для клієнта тут, в Україні.

У найближчі 3-5 років ринок визначатимуть не окремі модні інструменти, а якість архітектури впливу. Більше відео, більше автоматизації, більше data, більше вимірювання реального внеску медіа у бізнес. Але головне інше: медіаплан більше не може бути просто планом виходів. Він має бути живою системою, яка швидко адаптується до поведінки людей, контексту і бізнес-завдань бренду.

Які трансформації сьогодні проходить агентський бізнес: що стає найбільшою цінністю для клієнтів — технології, аналітика чи стратегічна експертиза?

- Сьогодні клієнт купує не перелік послуг, а якість рішення. Справжня цінність починається там, де агенція вміє зібрати інструменти, дані, контекст і бізнес-логіку в одну сильну стратегію. Саме тому я завжди роблю ставку не на інструмент як такий, а на якість мислення, яке стоїть за ним.

Агентський бізнес зараз проходить зрілу трансформацію: від ролі виконавця до ролі партнера, який допомагає бізнесу тримати фокус. Ринок переповнений інструментами, платформами, даними й автоматизацією. Але парадокс у тому, що водночас різко зросла цінність не кількості можливостей, а якості вибору.

Саме стратегічна експертиза сьогодні стає для клієнта найбільшою цінністю, адже дозволяє не потонути у потоці можливостей і не розпорошувати бюджет лише тому, що все доступно. Саме так ми в OMD і бачимо свою роль — ширше за класичний сервіс. Ми допомагаємо клієнтам ухвалювати сильніші рішення: швидше, точніше і з кращим бізнес-ефектом. І саме в цьому сьогодні головна цінність агентства.

Як змінюється роль медіаагенції за часів економічної нестабільності та війни?

- Роль агенції сьогодні — зібрати для клієнта таку присутність, яка не конфліктує з реальністю, не марнує ресурс і дає бізнесу результат. Під час війни помиляються не лише у цифрах. Помиляються у тоні, у моменті, у доречності. А іноді це дорожче за будь- який промах у медіаплані.

Для мене роль OMD сьогодні значно ширша за класичне медіаобслуговування. Ми маємо не просто дати результат, а дати його правильно: з повагою до контексту, з розумінням настрою країни, з точним відчуттям межі. Хороша агенція у такий час — це дуже точний навігатор. І саме у цій ролі OMD максимально сильна.

Які технології — AI, автоматизація закупівель, data-платформи — уже реально змінюють роботу медіаагенцій, а які поки що залишаються більше хайпом?

- Реально змінюють ринок ті технології, які прибирають рутину і звільняють команді ресурс для рішень. AI уже працює в аналізі, оптимізації, персоналізації й прогнозуванні. Автоматизація закупівель давно базова інфраструктура. Data-платформи дають цінність тоді, коли зшивають дані у логіку дій. Але я дуже спокійно ставлюся до технологічної ейфорії. AI — чудовий помічник, але поганий менеджер. Він не відчуває контекст, не несе відповідальності і точно не замінює стратегічного чуття.

Тому я дивлюся на це просто: технології сьогодні підсилюють або силу, або слабкість. Для лідерів ринку це хороша новина. Для решти — дуже чесне дзеркало. І OMD тут у сильній позиції, тому що ми завжди робили ставку не на ефект новизни, а на якість рішення.

Що сьогодні означає ефективність рекламних інвестицій для брендів: як змінився підхід до вимірювання ROI у медіа?

- Мене давно не вражають цифри, які красиво виглядають у звіті, але нічого не змінюють для бізнесу. Сьогодні ROI — це не про те, як купити дешевше, а про те, як зробити ефективніше. Можна дуже красиво зекономити бюджет і витратити увагу людей.

Сьогодні питання стоїть жорсткіше: що саме змінилося після цієї інвестиції? Reach, frequency, CPM — це лише вхід. Справжня розмова починається там, де медіа переходить у продажі, частку ринку, силу бренду і якість запам’ятовування. Саме так ми дивимось на це в OMD. І, мабуть, це одна з причин, чому OMD утримує лідерські позиції.

Які управлінські принципи допомагають вам утримувати сильну команду та розвивати бізнес у складні для ринку часи?

- Я не вірю у менеджмент на виснаженні. Це слабка модель, хоч би як красиво її не називали. Команда не має щодня виживати, щоб довести свою цінність. Вона має мати ясність, довіру, швидкий зворотний зв’язок і нормальне робоче середовище.

Саме з цієї логіки в OMD з’явилися щомісячний Mental Health Day, короткі п’ятниці до 15:00, довгі святкові вікенди, корпоративний психолог, тренінги з коучем і Recharging Days.

Для мене це не "приємні бонуси", а управлінська інфраструктура сильної команди. Для мене в управлінні дуже важливі прозорість і правда. Команді потрібно чесно говорити, де ми є, що у нас виходить, а що ні, навіть якщо ця розмова непроста. Люди мають розуміти реальну картину і логіку наших рішень. Так само важливо дати команді право на помилку. Помилки — це не слабкість, якщо з них народжуються сильніші рішення.

Саме тому для мене керівник — це не лише менеджер, а й ментор, який допомагає команді рости і ставати сильнішими. OMD росте з року в рік, і це зростання щоразу сильніше підтверджує наше лідерство на ринку.

Я переконана, що відпочинок, довіра, прозорість і сильне менторство не послаблюють бізнес. Вони роблять його стійкішим. Якщо компанія тримається тільки на надзусиллі, це не сила, це погано зібрана конструкція.