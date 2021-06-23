Украинский сервис Rocket начал работать в Греции и Франции

Украинский сервис доставки Rocket начал работу в Греции и Франции. Так, Греция и Франция замкнули первую пятерку из десяти стран, в которых сервис намерен начать работу уже в этом году.

В Греции Rocket начал работу сразу со столицы. В Афинах уже подключены десятки ресторанов в различных районах города. Во Франции первым стал Лилль. Это небольшой город на границе с Бельгией, но он является центром второй по величине агломерации (после Парижа), охватывая 2-миллионный евроокруг "Лилль-Кортрейк".

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Таким образом с подключением Греции и Франции покрытие Rocket распространилось на 33 города в пяти странах.

Ранее оранжевые рюкзаки начали осуществлять доставки в столице Нидерландов, а также двух городах на Кипре — Никосии и Лимасоле. Несмотря на масштабные планы экспансии на десять европейских стран, Rocket продолжает активное развитие в Украине. Уже покрыто 28 украинских городов, среди которых 18 областных центров.

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Ранее сооснователь сервиса Rocket Алексей Юхимчук в интервью Delo.ua рассказал о первых итогах работы в Нидерландах и на Кипре.

Напомним, что Delo.ua выяснило, зачем курьерские службы активно внедряют бесплатную доставку.