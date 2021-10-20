Энергетика 1 час назад

"Укргаздобыча" опровергла отставку гендиректора Кобец

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве заявили, что топ-менеджер "Укргаздобычи" Елена Кобец подала в отставку

Елена Кобец. Фото: Logos.ua Елена Кобец. Фото: Logos.ua
Елена Кобец. Фото: Logos.ua

 АО "Укргаздобыча" опровергла информацию об отставке генерального директора компании Елены Кобец. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

"Информация об отставке генерального директора не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе.

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Ранее издание "Нафторынок" со ссылкой на несколько источников, в том числе в Кабинете министров, опубликовало информацию о том, что 20 октября Кобец написала заявление об отставке по собственному желанию. Издание также сообщило, что в пятницу, 22 октября, ожидаются еще несколько громких кадровых решений в "Укргаздобыче".

Кобец пришла в компанию вместе с Олегом Прохоренко и Вячеславом Чаус (сейчас глава Черниговской ОГА) в 2015 г. на должность главного юриста "Укргаздобычи". После увольнения Прохоренко и реформирования дивизионной структуры "Нафтогаза" Елена Кобец и Александр Романюк разделили полномочия управления госкомпанией: Кобец назначена генеральным директором УГД, а Романюк — директором дивизиона "Разведка и добыча".

Напомним, 28 апреля Кабинет министров отстранил от обязанностей председателя правления Группы "Нафтогаз" Андрея Коболева и назначил на его место Юрия Витренко. Против этого решения выступил наблюдательный совет "Нафтогаза", который назвал отставку Коболева надругательством над принципами корпоративного управления и попыткой вернуться к управлению в ручном режиме.

14 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции направило Кабмину предписание расторгнуть контракт с Витренко как незаконный, а 16 июня глава набсовета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд собрала  внеочередное заседание набсовета, чтобы обсудить вопрос отстранения Витренко с должности. С этими категорически не согласился сам Витренко, а также акционер "Нафтогаза" в лице Кабмина. Премьер-министр Денис Шмыгаль, получив предписание НАПК, пообещал разобраться с вопросом, а позже подал иск в Окружной административный суд Киева, а суд в свою очередь 18 июня заблокировал предписание НАПК. И хотя позже были новые судебные иски уже со стороны НАПК и новые решения судов, Витренко продолжает руководить "Нафтогазом" и, скорее всего, продолжит руководить компанией до конца конкурса на должность предправления, а может, и после.

В итоге в сентябре из "Нафтогаза" ушли его члены наблюдательного совета, а также лояльные им члены правления Отто Ватерландер и Петер ван Дрилл. 

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