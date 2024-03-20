Unilever відокремить бізнес з виробництва морозива і скоротить 7500 робочих місць

Відокремлення підрозділу завершиься до 2025 року, а скорочення персоналу відбудеться в головному офісі, корпоративному центрі, координаційних центрах бізнес-груп, а також у бізнес-підрозділах у країнах.

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Компанія Unilever заявила, що відокремить свій підрозділ з виробництва морозива, де працюють такі популярні бренди, як Magnum і Ben & Jerry's, і скоротить 7 500 робочих місць в рамках нової програми економії витрат.

Після цієї заяви акції Unilever зросли майже на 6%, передає Reuters.

"Бізнес з виробництва морозива перебуває в процесі переїзду в окремий головний офіс в Амстердамі", - кажуть в компанії.

В компанії очікують, що відокремлення підрозділу завершиться до кінця 2025 року. Unilever має на меті досягти середньо-однозначного базового зростання продажів і помірного поліпшення маржі після відокремлення. На бізнес морозива припадає близько 16% світових продажів Unilever, а в деяких країнах - третина або 40%.

Група, до інших брендів якої належать, зокрема, мило Dove, приправи Marmite та Hellmann's, також запустила програму економії витрат на суму близько 800 млн євро протягом наступних трьох років.

Такі зміни вплинуть на близько 7 500 робочих місць по всьому світу, переважно в офісах, а це близько 5,9% персоналу Unilever, який налічує близько 128 тис осіб. Загальні витрати на реструктуризацію, як очікується, становитимуть близько 1,2% від загального обороту за цей період.

Unilever продовжує працювати в Росії

У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що бізнес продовжує працювати в Росії.

За 2022 рік ТОВ "Юнілевер Русь" заплатило близько $50 млн податків до бюджету РФ, таким чином підтримує російську економіку та вносить свій внесок у продовження війни Росії проти України, кажуть в НАЗК.

Крім того, в російському підрозділі Unilever працюють понад 3000 співробітників.

Після вторгнення РФ в Україну компанія обіцяла призупинити поставки продукції в/з Росії, а також припинити інвестиції в бренд в РФ. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 мілн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року. Це дозволило збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році або на 37%.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм, зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi. Однак 20 березня 2024 року Кабінет Міністрів України вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Усю інформацію з нього передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики.