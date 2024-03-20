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Категория
Бизнес
Дата публикации

Unilever отделит бизнес по производству мороженого и сократит 7500 рабочих мест

Unilever, рынок труда, рабочие места
Unilever сократит 7 500 рабочих мест в рамках новой программы экономии затрат. Фото: depositphotos

Разделение подразделения завершится к 2025 году, а сокращение персонала произойдет в головном офисе, корпоративном центре, координационных центрах бизнес-групп, а также в бизнес-подразделениях в странах.

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Компания Unilever заявила, что отделит свое подразделение по производству мороженого, где работают такие популярные бренды, как Magnum и Ben & Jerry's, и сократит 7 500 рабочих мест в рамках новой программы экономии затрат.

После этого заявления акции Unilever выросли почти на 6%, передает Reuters.

"Бизнес по производству мороженого находится в процессе переезда в отдельный головной офис в Амстердаме", – говорят в компании.

В компании ожидают, что обособление подразделения завершится к концу 2025 года. Цель Unilever — достичь средне-однозначного базового роста продаж и умеренного улучшения маржи после обособления. На бизнес мороженого приходится около 16% мировых продаж Unilever, а в некоторых странах – треть или 40%.

Группа, к другим брендам которой относятся, в частности, мыло Dove, приправы Marmite и Hellmann's, также запустила программу экономии расходов на сумму около 800 млн. евро в течение следующих трех лет.

Такие изменения повлияют на около 7 500 рабочих мест по всему миру, преимущественно в офисах, а это около 5,9% персонала Unilever, насчитывающего около 128 тыс. человек. Общие расходы на реструктуризацию, как ожидается, составят около 1,2% от общего оборота за этот период.

Unilever продолжает работать в России

В 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за того, что бизнес продолжает работать в России.

За 2022 год ООО "Юнилевер Русь" заплатило около $50 млн налогов в бюджет РФ, таким образом поддерживает российскую экономику и вносит свой вклад в продолжение войны России против Украины, говорят в НАПК.

Кроме того, в российском подразделении Unilever трудятся более 3000 сотрудников.

После вторжения РФ в Украину компания обещала приостановить поставки продукции в/из России, а также прекратить инвестиции в бренд в РФ. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в прошлом году. Это позволило увеличить капитал до 34,5 млрд. рублей в 2022 году с 25,3 млрд. рублей в 2021 году или на 37%.

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В перечень включено более 40 фирм, в частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi. Однако 20 марта 2024 Кабинет Министров Украины решил закрыть реестр "международных спонсоров войны". Всю информацию из него передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики.

Автор:
Наталья Таранова