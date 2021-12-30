Бюджеты на аутсорсинг в Украине в 2021 году росли куда быстрее, чем число фрилансеров: какие сферы оказались в топе

В 2021 году рынок фриланса как в Украине, так и в целом мире продолжил расти, однако темпы этого роста немного снизились по сравнению с пиковым ростом в 2020 году на фоне пандемии Covid-19, отмечает Freelancehunt.

По данным этого сервиса, число фрилансеров в 2021 году выросло на 13%, до 776 тысяч, в то время как число заказчиков на Freelancehunt стало больше на 20% — 270 тысяч.

Количество же проектов, в которых задействованы фрилансеры, в нынешнем году не изменилось и составило около 200 тысяч. А вот суммарный бюджет на них вырос сразу на 22% — до 470 млн грн.

"Это говорит о том, что заказчики готовы передавать фриланс-специалистам более сложные задачи, что помогает бизнесу оптимизировать расходы в период второго года коронавируса", — отмечает операционный директор Freelancehunt Валентин Зюзин.

Среди фрилансеров самыми востребованными специалистами по-прежнему остаются программисты. Количество заданий для разработчиков по сравнению с прошлым годом даже уменьшилось, однако бюджеты все равно выросли.

Так, за 2020 год доля проектов в категории "Программирование" составила 43,7% от числа всех проектов на сервисе, а в 2021-м — 41,8%. При этом бюджеты задач для программистов в прошлом году составили 54,2%, а в нынешнем — 55,2% от бюджетов по всем проектам.

"Хотя спрос на программистов незначительно уменьшился за последний год, это направление остается в тренде с большим отрывом от других. Многие клиенты понимают, что нанимать сотрудника на постоянную занятость в штат дорого. У заказчиков есть альтернатива — закрыть потребность в таких специалистах на фрилансе. Услуги удаленных исполнителей обходятся компаниям значительно дешевле", — поясняют в компании.

Доля заказов у копирайтеров после прошлогоднего падения на 1 пункт в этом году выросла с 12,6% до 13,5%. По бюджетам также заметен рост: в 2020 году суммарные бюджеты в этой категории составили 5,4%, а в 2021 году — уже 6,9%.

Спрос на услуги дизайнеров в 2021 году также продолжает расти. Доля проектов по сравнению с прошлым годом выросла на 1 процентный пункт, до 19,8%. Популярность набирает направление "Дизайн интерьеров", также вырос спрос на проекты по инфографике.

По численности же в течение уже нескольких лет лидируют дизайнеры, программисты, копирайтеры. Причем доля первых в уходящем году выросла с 27,8% до 28,3%, а доля последних упала с 19,8% до 19,4%. Доля остальных категорий по сравнению с прошлым годом практически не изменилась.

"Веб-программирование — самое популярное направление, именно здесь сосредоточена наибольшая доля бюджета (55,2%) из всей категории "Программирование".

"В связи с ростом спроса на разработчиков на рынке ИТ в Украине многие заказчики все чаще обращаются к программистам на фрилансе для выполнения задач от самых простых до полноценной разработки приложения, сайта или чат-бота", — указывают в Freelancehunt.

В 2021 году суммарный бюджет на задачи по программированию вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Лидером роста стала специализация Blockchain, по которой заказов стало больше в 2,15 раза, а бюджеты выросли сразу втрое.

Кроме того, объем бюджетов на разработку ботов выросли на 63%, на разработку через Node.js — на 41%, Java — на 49%, на проекты в сфере машинного обучения — на 48%.

"Спрос на специалистов в нишевых направлениях растет. Чем уже специализация, тем более востребован исполнитель и, соответственно, выше его заработки. При этом важно понимать, что в специфических сегментах еще и ниже конкуренция, поскольку порог вхождения в такую нишу гораздо выше", — отмечает основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Напомним также, что в 2021 году в Украине был принят закон о так называемом "налоге на Google", который вступит в силу с января. При этом под него попали и фрилансеры: так, зарегистрированные на сервисе Upwork украинцы в декабре уже начали получать уведомления о необходимости ввести свои налоговые данные.

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