В Україні кількість нових відкритих справ перевищила кількість бізнесів, що закрилися

На початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих ФОП склала близько 2 мільйонів, компаній — понад 1,2 мільйони. За рік кількість новозареєстрованих компаній у 5,6 разів перевищила чисельність бізнесів, що припинили роботу.

Про це свідчать дані Opendatabot.

В Україні за рік, станом на початок квітня було закрито 203 921 ФОП. В середньому за попередні періоди показник становив 260 тисяч ФОП на рік.

"Важливо, що кількість новостворених справ із залишком перекриває чисельність бізнесів, що припинили роботу. За той самий період було зареєстровано 208 936 нових ФОП", — зазначають аналітики.

Дані: Opendatabot

Від повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 32 тисячі компаній, за цей самий час припинили роботу 5 728 бізнесів.

В Opendatabot уточнюють, що від початку повномасштабної війни та майже до кінця березня Єдиний державний реєстр не працював.

"Отже, ані зареєструвати нову справу, ані закрити існуючу в юридичному полі було неможливо. Усі наведені в матеріалі дані стосуються періоду з 1 квітня 2022 року по 1 квітня 2023 року", — пояснюють аналітики.

Нагадаємо, що у 2022 році найбільше зріс обіг підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, постачання електроенергії та газу. “Нафтогаз”, АТБ та “Д.Трейдинг” очолили топ українських компаній за обігами.