В Украине количество новых открытых дел превысило количество закрывшихся бизнесов

На начало апреля 2023 года количество зарегистрированных ФЛП составило около 2 миллионов, компаний - более 1,2 миллиона. За год количество новозарегистрированных компаний в 5,6 раза превысило численность бизнесов, прекративших работу.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

В Украине за год, по состоянию на начало апреля, было закрыто 203 921 ФЛП. В среднем за предыдущие периоды показатель составил 260 тысяч ФЛП в год.

"Важно, что количество новых дел с остатком перекрывает численность прекративших работу бизнесов. За тот же период было зарегистрировано 208 936 новых ФЛП", — отмечают аналитики.

Данные: Opendatabot

От полномасштабного вторжения было зарегистрировано более 32 тысяч компаний, за это же время прекратили работу 5 728 бизнесов.

Opendatabot уточняют, что с начала полномасштабной войны и почти до конца марта Единый государственный реестр не работал.

"Итак, ни зарегистрировать новое дело, ни закрыть существующее в юридическом поле было невозможно. Все приведенные в материале данные касаются периода с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года", - объясняют аналитики.

Напомним, что в 2022 году больше всего вырос оборот предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, поставок электроэнергии и газа. "Нафтогаз", АТБ и "Д.Трейдинг" возглавили топ украинских компаний по оборотам.