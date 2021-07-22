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"Богемский вампиризм": шоумен Даниэль Салем открывает в Одессе новый ресторан "13"

Заведение под названием "13" откроет свои двери для посетителей уже 31 июля 2021 года

Даниэль Салем во время выступления на GET Business Festival. Фото: Delo.ua Даниэль Салем во время выступления на GET Business Festival. Фото: Delo.ua
Даниэль Салем во время выступления на GET Business Festival. Фото: Delo.ua

Ресторатор и шоумен Даниэль Салем анонсировал открытие нового заведения в Одессе. Ресторан под названием "13" начнет работу уже 31 июля и станет пятым заведением в его портфеле.

Об этом эксклюзивно Delo.ua Салем рассказал в ходе GET Business Festival.

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Концепцию нового заведения Салем охарактеризовал как "темную" и отметил, что эта идея его очень воодушевляет.

"Я очень воодушевлен, поскольку это будет для меня очень близкая история: богемский вампиризм, смесь древних ресторанных культур с современностью. Это будет такая темная история", — рассказал он.

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Напомним, Даниэль Салем стал одним из спикеров GET Business Festival, который состоялся 14 июля в Pochayna Event Hall в Киеве. Ресторатор поделился своим виденьем успеха и способами как не растерять мотивацию в процессе его достижения.

"Я должен быть готов в любой момент пожертвовать самим собой ради момента в будущем. Боль временна. Она может длиться секунду, минуту, день, год. Но она либо проходит, либо ты к ней привыкаешь. Но лучше, чтобы она действительно прошла. Когда что-то не получается, что мы говорим себе? Мы говорим, что это не мое, говорим, что нет времени. Но время принадлежит именно вам, и мы тратим больше времени на отмазку, чем на дела", — рассказал гостям бизнес фестиваля Салем.

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Отметим, что на GET Business Festival своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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