Виробництво пива в Україні за 10 місяців скоротилося майже на третину

Виробництво пива в Україні у січні-жовтні 2022 року знизилося на 28,6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 103,8 млн дал. Про це повідомила пресслужба галузевої організації пивоварів "Укрпиво".

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Уточнюємо, що в статистиці не враховано дані по виробництву безалкогольного пива із вмістом спирту до 0,5% об.

За даними "Укрпива", фіксується відновлення виробництва солоду. Зокрема, після падіння за підсумками першого кварталу 2022 року на 40,8% та різкого скорочення у червні на 50,6%, за підсумками січня-жовтня темпи скорочення виробництва знизилися до 17,7% порівняно з порівнянним періодом 2021 року – було вироблено 146,5 тис. тонн солоду.

В цілому в галуз пивоваріння спостерігається тенденція на зниження виробництва. У січні-серпні 2022 року знизилося на 31,6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до $83,9 млн.

До війни ситуація була не на багато кращою. Україна у 2021 році виробила на 5% менше пива порівняно з 2020 роком – 170,5 млн дал, а у 2020 році його виробництво скоротилося на 0,4% до 2019 року – до 179,7 млн дал.

Виробництво солоду в 2021 році склало 218,5 тис. тонн, що на 19,5% менше від показників роком раніше. При цьому 2020 року його виробництво зменшилося порівняно з 2019 роком на 18%, до 275 тис. тонн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

