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"Власна Ферма" вистояла і готова масштабуватися!
Заснування.
"Було важко, я працював 24/7. Але якщо почав це, то треба вистояти і перемогти» © Антон Ракович, Засновник ТМ "Власна Ферма"
Сказав - зробив!Підписуйтесь на наш Telegram канал
Створення компанії - такий же складний процес, як і її становлення та виживання в екстремальних умовах. Але про все по порядку.
В 2017 році почався рух від одного магазину до мережі. Мережі, що через 5 років по заснуванню стала самим потужним регіональним гравцем і планує підкорення столиці.
Що допомогло Власній Фермі в її перші роки, так це енергія фаундера, правильна бізнес модель і продукція власного виробництва.
А ми нагадаємо, що 70% стартапів гинуть в перший рік, а ще 15% не доживають до дворіччя.
Але ми не переважна більшість. Ми - Люди Ферми, з окремими історіями, але спільною метою - стати абсолютним лідером ринку.
Становлення.
Сьогодні, у нас є власне виробництво європейського рівня зі збутом у власній мережі, яка налічує понад 30 крамниць та повноцінним відділом дистриб'юції, що невпинно продовжує наповнювати сусідні регіони нашими виробами.
Наша місія: робити якісне м’ясо ближчим
Наш принцип: ми надаємо 100% свіжі та якісні продукти по чесній ціні, а також, турбуємося про кожного клієнта так добре, щоб він продовжував повертатись до нас все життя.
Здається, так просто, але мало в кого, насправді, виходить дотримуватися цього правила. Золотого правила успіху в сфері торгівлі та послуг.
Саме це веде нас вперед і робить успішними, прибутковими та завжди бажаними в кожному мікрорайоні нового міста.
Виживання в екстремальних умовах
Зараз сумлінно працювати замало. Щоб вижити, треба бути високоадаптивним та швидким.
Останні 3 роки випробовують ринок на міцність. Пандемія, а потім війна з постійними небезпеками та коливаннями цін, як наслідок. Одні сегменти бізнесу переживають ці періоди значно легше, а іншим знадобиться десяток років на відновлення.
Сміливо стверджуємо, що харчова промисловість та продуктовий рітейл найбільш захищені і являються справжнім антикризовим рішенням для підприємців та інвесторів України.
Чому так?
Все просто. Задоволення голоду являється базовою потребою кожної людини, без виключень.
Об'єм ринку станом на 2019 рік, а це останній передкризовий звітний період, становив 252 мільярдів гривень. Якщо ми скажемо, що за останні 3 роки показник суттєво зріс?
Конкуренцію посилюють нові компанії, які, ніби гриби, з'являються то тут, то там. І так само швидко йдуть в небуття. Їм не вистачає експертності та шляху, який пройшла Власна Ферма.
Наш досвід вартий десятків мільйонів гривень, тисяч крапель поту та сотень недоспаних ночей.
Його можна пройти самостійно і спробувати не потрапити до 85%, що не переживуть перші 2 роки, а можна стати партнером для кращих в своєму сегменті і розділити досвід та успіх.