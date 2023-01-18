Встигнути до 5 лютого: ПриватБанк пропонує бізнесу річне обслуговування під 0% по зарплатному проєкту

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5 лютого завершується акція від державного ПриватБанку, за умовами якої підприємці та бізнес можуть отримати вигідні умови, відкривши у банку зарплатний проєкт.

Умови

Нагадаємо, що за умовами акції підприємці можуть отримати акційний тариф для виплат зарплати через “Приват24 для бізнесу” — 0% за РКО протягом року.

Для підприємств з чисельністю від 50 осіб передбачено випуск безкоштовної картки рівня Platinum для керівників.

Хто може скористатися акцією

Отримати пільгове обслуговування у банку за умов оформлення зарплатного проєкту зможуть юридичні особи, підприємці і фермери.

Додаткові переваги

За словами члена правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва, всі бізнес клієнти, які оберуть зарплатний проєкт від ПриватБанку до 5 лютого 2023 року, отримують не тільки безкоштовне обслуговування зарплатного проєкту, а й інші переваги:

ви отримаєте найшвидше обслуговування зарплатного проекту;

на цілий рік з моменту оформлення зарплатного проєкту підприємство звільняється від необхідності платити за його розрахунково-касове обслуговування;

працівники отримуватимуть свою зарплату майже миттєво, адже ПриватБанку необхідно лише 19 секунд для зарахування зарплати на карти. Фактично 93% відомостей компанії оброблятиметься за 19 секунд;

більше не треба хвилюватися через інкасацію та витрачатися на неї;

працівники можуть розраховуватися за товари та послуги своєю зарплатною карткою та знімати кошти через банкомати ПриватБанку та інших банківських установ без комісії.

На думку Євгена Заіграєва, в умовах війни використання банківських карток для виплати зарплат та безготівкова оплата за товари та послуги є додатковим фактором безпеки для людей. “Сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати нарахування і виплату зарплат працівникам, що працює на ефективність бізнесу”, – відзначив пан Заіграєв.

Зазначимо, що на сьогодні 53% юридичних осіб та 69% підприємців України вже перераховують зарплату через ПриватБанк. Загалом 56% українців отримують зарплату через цю державну фінустанову.

Нагадаємо, з 1 грудня ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів – вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.