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Встигнути до 5 лютого: ПриватБанк пропонує бізнесу річне обслуговування під 0% по зарплатному проєкту
5 лютого завершується акція від державного ПриватБанку, за умовами якої підприємці та бізнес можуть отримати вигідні умови, відкривши у банку зарплатний проєкт.
Умови
Нагадаємо, що за умовами акції підприємці можуть отримати акційний тариф для виплат зарплати через “Приват24 для бізнесу” — 0% за РКО протягом року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для підприємств з чисельністю від 50 осіб передбачено випуск безкоштовної картки рівня Platinum для керівників.
Хто може скористатися акцією
Отримати пільгове обслуговування у банку за умов оформлення зарплатного проєкту зможуть юридичні особи, підприємці і фермери.
Додаткові переваги
За словами члена правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва, всі бізнес клієнти, які оберуть зарплатний проєкт від ПриватБанку до 5 лютого 2023 року, отримують не тільки безкоштовне обслуговування зарплатного проєкту, а й інші переваги:
- ви отримаєте найшвидше обслуговування зарплатного проекту;
- на цілий рік з моменту оформлення зарплатного проєкту підприємство звільняється від необхідності платити за його розрахунково-касове обслуговування;
- працівники отримуватимуть свою зарплату майже миттєво, адже ПриватБанку необхідно лише 19 секунд для зарахування зарплати на карти. Фактично 93% відомостей компанії оброблятиметься за 19 секунд;
- більше не треба хвилюватися через інкасацію та витрачатися на неї;
- працівники можуть розраховуватися за товари та послуги своєю зарплатною карткою та знімати кошти через банкомати ПриватБанку та інших банківських установ без комісії.
На думку Євгена Заіграєва, в умовах війни використання банківських карток для виплати зарплат та безготівкова оплата за товари та послуги є додатковим фактором безпеки для людей. “Сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати нарахування і виплату зарплат працівникам, що працює на ефективність бізнесу”, – відзначив пан Заіграєв.
Зазначимо, що на сьогодні 53% юридичних осіб та 69% підприємців України вже перераховують зарплату через ПриватБанк. Загалом 56% українців отримують зарплату через цю державну фінустанову.
Нагадаємо, з 1 грудня ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів – вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.