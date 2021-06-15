Зеленский готов передать все украинские вокзалы в концессию

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею государственно-частного партнерства на всех вокзалах в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

Глава государства отметил, что поддерживает идею концессии вокзалов для улучшения состояния "Укрзализныци".

"Несмотря на то что это стратегическое предприятие, я не вижу проблемы, если в здания вокзалов зайдут крупные ритейлеры. Чтобы там были магазины, кафе. Я считаю, что для концессии у нас есть законодательство, а если что-то не позволяет — надо менять", — подчеркнул Зеленский.

При этом президент признался, что "сдал бы все вокзалы в концессию, было бы очень круто — пусть люди зарабатывают и получают комфорт".

Глава государства также поставил задачу министру инфраструктуры вывести УЗ на прибыль.

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"Мы же видим, что происходит с "Укрзализныцей"... Я видел полностью их математику, полную их картину, их задолженность. Они банкроты, там миллиарды. Они сегодня платят еще кредиты, которые брали под 12-13% в долларе. Там $200-300 млн, из которых ежемесячно платят проценты. Сейчас пришел министр, Кубраков (министр инфраструктуры Александр Кубраков). Ему поставлена задача от банкротства ("Укрзализныци") перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги", — рассказал Зеленский.

Напомним, в мае Хозяйственный суд Киева временно запретил взимать с "Укрзализныци" $140 млн долга перед компанией VR Global Partners, LР (Каймановы острова).

В 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" привлекли в Проминвестбанке ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

В конце февраля 2019 года Проминвестбанк передал права требования по кредитным договорам с УЗ компании VR Global Partners.

Сообщалось, что банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает силы для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, а некоторые счета уже разблокированы.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в концессию 7 железнодорожных вокзалов страны, за счет чего ведомство собирается привлечь 3,8 млн грн инвестиций.