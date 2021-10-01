Хочу долю малого бизнеса до 20% — автор проекта "Герои малого бизнеса" Константин Карпушин

В прошлом месяце в Украине состоялось вручение премии "Герои малого бизнеса", организованной при поддержке международного клуба молодых предпринимателей Young Business Club, международной консалтинговой компании KPMG в Украине и национального проекта по развитию предпринимательства "Дія.Бізнес" (прим. автора: были партнерами до мая 2021 года).

На торжественную церемонию тогда прибыло почти 130 участников — представителей малого бизнеса со всех уголков Украины. И несмотря на то, что победа не предусматривала денежных призов, событие стало резонансным, ведь позволило громко заявить о себе, своих достижениях и стремлениях множеству небольших и амбициозных компаний. Но на этом премия не закончилась. Более того, она — одна из составляющих масштабного проекта, который включает в себя полноценные обучающие программы, менторство и популяризацию малого бизнеса как такового.

Автор "Героев малого бизнеса", основатель IT-компании Codebridge Константин Карпушин уверен в нескольких вещах. Во-первых, в том, что для старта своего бизнеса деньги не обязательны. А во-вторых, в том, что малый бизнес — экосистема, которая растит экономику. А значит, его должно быть больше.

В интервью Delo.ua он рассказывает о том, как увеличить его долю в ВВП страны до 20%, что стало с победителями премии, над каким сериалити сейчас работает команда "Героев" и каких инвестиций все это требует.

Как возникла идея создания "Героев малого бизнеса"? Зачем вам, KPMG и Young Business Club, понадобилась эта инициатива?

— Идеи рождаются не у компаний, а у конкретных людей, работающих в этих компаниях или организациях. Идея "Героев малого бизнеса" родилась у меня, когда я был партнером KPMG в Украине и познакомился с клубом молодых предпринимателей — Young Business Club. И впоследствии мы в KPMG начали предоставлять помещение для проведения тематических мероприятий "янговцев". И в какой-то момент встал вопрос: что в свою очередь может дать нам Young Business Club? Учитывая, что у нас разные целевые аудитории, точек соприкосновения, которые принесли бы нам выгоду в краткосрочном периоде, мы не нашли. И тогда вопрос встал по-другому: что мы совместно с клубом можем дать предпринимателям, обществу и даже друг другу?

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А что, если нам вместе сделать масштабный проект, где соединятся дух предпринимательства и горящие глаза членов Young Business Club, молодые предприниматели и интеллектуальный потенциал KPMG?

То есть проект не закончился?

— Не закончился, ведь "Герои малого бизнеса" — не только премия. Она лишь одна из нескольких частей большого проекта, направленного на развитие предпринимательства и малого бизнеса в Украине.

Мы решили сосредоточиться именно на малом бизнесе, доля которого в ВВП развитых стран составляет около 60 %. В Украине этот показатель составляет не более 13%. А ведь именно малый бизнес играет важную роль для страны, для устойчивой экономики. Наш проект — это определенный вклад в увеличение количества людей, вовлеченных в малый бизнес. Мы способствуем тому, чтобы предпринимательство стало популярным, хотим привить предпринимательский стиль наемным сотрудникам — в конечном итоге это повысит эффективность труда, конкурентоспособность, позволит более качественно использовать ресурсы.





Тут уместно привести аналогию с обучением вождению. Чтобы научиться водить, нужно выучить правила дорожного движения и устройство автомобиля. Поэтому в нашем проекте на первом месте находится обучение четырех целевых групп.

Первая — еще не предприниматели, но хотят ими стать. И наша задача — помочь им в первую очередь сформировать правильный предпринимательский образ мышления. Это нас отличает от других бизнес-школ. Там говорят: "увольняйтесь с работы", "ЕБШ 24/7" и едва ли не "берите кредиты и срочно начинайте". Мы говорим иначе: так не надо, для начала важно развить у себя предпринимательский образ мышления. Даже если вы все еще работаете на кого-то.

Простой пример — представьте, что вы работаете продавцом в магазине и обычно в 19:55 закрываете его, чтобы сдать кассу. Соответственно, вы, скорее всего, отказываете тем, кто приходит к вам в 19:56. Перестаньте так делать — представьте, будто это ваш магазин и клиент пришел к вам. Вы откажете ему? Нет.

Вторая целевая аудитория "Героев малого бизнеса" — те, кто уже его ведет, но бизнес при этом не систематизирован, а значит, и недостаточно эффективен. Пример: небольшой магазин у дома, собственник которого ведет учет едва ли не в тетрадке. И систематизация состоит во внедрении простейшей CRM-системы или хотя бы Excel-учета, чтобы не пересчитывать кассу каждый вечер, освободить ресурс благодаря систематизации, чтобы в конечном итоге выйти из операционной деятельности или как минимум существенно ее сократить. И больше времени уделять стратегическим вопросам, что и должен делать собственник.

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Третья целевая аудитория — те, кто уже систематизировал бизнес и задумывается о его масштабировании. Ей мы даем знания о том, как это можно сделать. Например, какие модели франшиз работают в Украине, как правильно построить команду, руководить которой можно будет дистанционно, и прочее. Четвертая целевая аудитория — малый бизнес, пострадавший от коронавируса. Их мы обучаем, как, например, договориться о снижении арендных платежей и прочего.

Обучение — еще одна составляющая проекта "Герои малого бизнеса"? Когда планируете его начать?

— Обучение мы пока не запустили, эта часть проекта все еще в работе. Мы написали методологическую программу и сейчас готовим уже курс. И тут снова будет уместным сравнение с вождением. После того, как ты выучил правила и сел в автомобиль, сразу же поехать, скорее всего, не получится. Нужны навыки, которых не взять из учебника. Поэтому первое время с вами ездит инструктор. В случае с "Героями малого бизнеса" роль инструктора выполняют наставники из Young Business Club, реальные предприниматели, успешные бизнесмены, которые рассказывают начинающим предпринимателям о практических моментах ведения бизнеса исходя из своего опыта.





Допустим, подскажут, как быстро и эффективно внедрить CRM-систему или проанализируют бизнес-модель и придут к выводу, что она пока не нужна и достаточно просто Excel-учета. Как настроить систему, чтобы не терять клиентов из-за большого количества пропущенных звонков или сообщений в мессенджерах, как оформить социальные сети, построить отдел продаж и многое другое.

Кроме этого, когда человек уже научился водить авто и делает это, как профи, он может захотеть расти дальше — заняться соревнованиями, гоночным спортом. Все знают "Формулу-1". Так вот премия "Герои малого бизнеса" — это и есть то самое соревнование для предпринимателей, которые научились водить и хотят поучаствовать в гонках.

Последняя важная часть наших "Героев" — популяризация всего этого процесса. Снова-таки, аналогия с "Формулой-1". Она популярна только потому, что есть телеэфиры. Поэтому мы решили снять сериалити о предпринимателях.

Сериалити о бизнесе? Художественный или документальный?

— Это будет формат YouTube под рабочим названием "Бизнес на разборку". В каждой серии будет свой герой, у которого есть какой-то бизнес и проблемы, связанные с его ведением. И в целом проблемы. К примеру, он находится в жизненном тупике: бизнес не идет, клиентов увели, несколько сотрудников уволились, еще и в семье проблемы, хочется все бросить. А тут еще и родня подливает масла в огонь: "Все закрывай и иди на работу".

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Под этого героя подбираем экспертов. К примеру, если нужен психолог, подключаем его. Если нужно систематизировать бизнес, даем специалиста по этому направлению. Если нужен юрист — поможет и он. То есть мы помогаем нашему герою решить проблему комплексно. Ему дают советы и рекомендации исходя из его ситуации.

Героями будут участники премии? И когда можно будет посмотреть его?

— Нет, абсолютно другие герои. Здесь гораздо важнее драматургия, так как роль сериалити — популяризировать предпринимательство. Уже есть много разных YouTube-каналов об этом, но, к сожалению, они не очень популярны. Мы же хотим сделать популярный продукт. Мы даже уже сняли первую серию, но результат пока не понравился. Будем переделывать. Чтобы продукт стал популярным, он не должен оказаться полуфабрикатом. А первая серия получилась, увы, такой.

Поэтому ее будем переделывать с другими героями. Пока работа идет, и я думаю, что первую серию можно будет посмотреть не раньше, чем через 6-8 месяцев. Все зависит от того, как быстро мы найдем нового режиссера, ведь предыдущий не справился — продукт не простой. Чтобы он был интересен, важна глубина, которую в отношении предпринимательства дать сложно. Поэтому сейчас мы ищем человека, который сможет это обеспечить.

Почему вы выбрали малый бизнес? Неужели его роль для страны и ее экономики стала более существенной, чем раньше? Почему, к примеру, не средний бизнес?

— Задача всего проекта, а не только премии, — способствовать увеличению доли малого бизнеса в ВВП страны. И когда я говорю "малый бизнес", я имею в виду исключительно малый бизнес без среднего. В интернете можно найти разные спекуляции на эту тему. Например, о том, что доля МСБ составляет в Украине сегодня 60%. Но это далеко не так. И хоть актуальной и точной статистики по малому бизнесу нет, мы ориентировались на данные экспертов и исследования, согласно которым его доля сегодня составляет порядка 13% ВВП страны.

Вы хотите увеличить его процент? До какой отметки?

— Хотим попытаться хотя бы до 20%. Точнее — попытаться поспособствовать. Но это очень важная задача, ведь в Украине малый бизнес никогда не играл особо важной роли в экономике. А это нужно менять. Возьмем Германию, Францию, США, Японию. У них доля малого бизнеса составляет до 60%, по разным оценкам. И есть такой экономический показатель, как располагаемый личный доход на душу населения. Условно говоря, это количество денег, которые может потратить на потребление конкретный человек в год. В странах, где малый бизнес развит, этот показатель в разы выше, чем в Украине, где экономика пока оставляет желать лучшего.

Каким образом малый бизнес может усилить экономику?

— Малый бизнес — своего рода "хамелеон", как бы странно на первый взгляд это ни звучало. Дело в том, что малый бизнес гораздо быстрее адаптируется к внешним условиям — тут решения принимаются быстрее, в отличие от крупной компании, где каждое решение могут и принимать, и согласовывать годами. Например, то же внедрение CRM-системы в компании на 1000 человек может занять 3-4 года. А малый бизнес внедрить её может за ночь. Он более гибкий и быстрее принимает решения. Он быстрее внедряет любые новые технологии для совершенно разных производств.

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К тому же малый бизнес — это всегда эффективность. Как минимум, в том, что касается более эффективного использования ресурсов — малый бизнес больше считает деньги. Поэтому все эти оптимизаторские штуки у него на подкорке сознания.

Пример: раньше у крупного бизнеса было популярным проводить разные соревнования новаторских идей. Сотрудников мотивировали, чтобы они придумывали разные способы повышения эффективности. В малом бизнесе придумывать конкурсы и мотивировать не нужно — он и так это делает, для него это необходимость. Ведь таким образом достигается более эффективное использование ресурсов, которых у него мало.

Последнее — конкуренция. И это самое важное, ведь малый бизнес порождает конкуренцию. А в ней "выстреливает" качество. Ведь неэффективный бизнес не сможет конкурировать. То есть внутри экономики создается здоровая среда, своего рода экосистема, которая растит экономику. Поэтому все страны стремятся поддерживать свой малый бизнес, ведь он играет огромную роль.

Какие тенденции по участникам премии вы можете выделить? Были ли какие-то бизнесы, которые более активно подавали заявки?

— По тем 4 тысячам заявок, которые мы получили в самом начале, сделать какой-то вывод нельзя. У меня сложилось впечатление, что там был срез полностью всего украинского бизнеса. Много услуг, небольших производств чего-либо. Но до финала дошло очень много социальных проектов. Мы и сами стремились к этому, ведь появление все большего количества социальных бизнесов говорит о том, что компания следует принципам устойчивого развития.

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Я с огромным уважением отношусь ко всем социальным проектам, которые подавались и вышли в финал. Но многие из этих бизнесов сложно назвать бизнесами. Они, скорее, социальные инициативы. А бизнес, пусть и социально направленный, должен зарабатывать деньги и быть рентабельным. И мне бы хотелось, чтобы в проекте участвовало все-таки больше таких бизнесов, а не просто крутых и важных социальных инициатив.

А по количеству участников были какие-то ожидания? Они подтвердились?

— Если говорить о количестве участников, то на старте мы даже не ожидали, что их будет так много — 4 тысячи. Ожидали порядка 2-3 тысяч, а получили в итоге чуть ли не в два раза больше. Но тех, кто дошел до финала, было реально мало. Мы ожидали, что до финала дойдет больше. Отсюда следует вывод: предпринимателям у нас нужно еще много работать над очень многими вещами.

Увы, в предпринимательской среде до сих пор бытует уверенность, что им все должны. Плюс они недостаточно разбираются в маркетинге. И, к сожалению, многие изначально считают, что ничего не получится, поэтому нет смысла участвовать. Такое пессимистичное восприятие реальности. Не хотят снимать видео, считают это чушью, часто объясняют нежелание тем, что нет денег, хотя участие в премии бесплатно. Даже говорят о том, что все места куплены заранее. Вот такой негативный опыт и впечатления от мероприятий, которые проводятся у нас в стране.

Таким был скептицизм, но мы будем с этим работать. Здесь ничего сложного нет. К сожалению, не дошли до финала некоторые сильные участники. Например, известная студия дизайна Fashion Interior, компания Kochut Wood — производитель мебели, визитной карточкой которой являются столы. Многие сильные компании не дошли — в ходе кампании у них поменялись приоритеты. Но в то же время дошли очень многие другие классные компании из 105 финалистов. Это здорово.

Также нужно понимать, что премия — это постоянная коммуникация. Ты отправляешь e-mail с заданием, но по факту его никто не ждёт. Он, скорее всего, затерялся в спаме, и его никто не ищет. Но это уже вопрос к нам — как в следующем году донести до участников ценность проекта. Над этим мы тоже будем работать.

Зачем, на ваш взгляд, участники подавались на премию? Зачем им премия, с учетом того, что денежный приз не предусматривался?

— Скорее всего, ради нетворкинга, это популярная сегодня тенденция. О его важности много пишут в книгах, и отрадно, что наш малый бизнес читает и прислушивается. Кроме того, шли ради знаний, признания, публичности. Многие участники написали о конкурсе в соцсетях. Некоторые даже несколько постов. То есть для многих он стал классным информационным поводом.

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Точно не шли ради денег. Да и философия нашего проекта состоит в том, что для старта своего малого бизнеса деньги не нужны. Более того, они даже могут навредить. Для успешности нужно прокачивать другие инструменты, и мы их даем. Также нужен наставник — тот, кто тебя подтолкнет и расскажет, что можно сделать конкретно тебе с твоей целью, подскажет необходимое. Дело в том, что современный мир очень сильно изменился за последние годы. Из-за пандемии и вообще. Достаточно неоднозначным является убеждение, которое нередко мы слышим, что для старта нужны только деньги. Все иначе и гораздо глубже — и мы это решили показать.

Наставники, которых вы упоминаете, кто они? И что конкретно они делают для победителей?

— Это 15 человек — члены Young Business Club. Все специалисты в разных областях. Я называю их людьми-аномалиями в хорошем смысле этого слова, ведь каждый из них совершил определенную аномалию в своей области бизнеса или знаний. Например, CEO компании ITUA Андрей Смаль — человек, который начал внедрять CRM-систему в Украине, и его компания лидирует в стране. Есть Максим Пучин — человек, который в прямом смысле слова прокачивает силу духа, проходит 100 км без сна и еды. Есть люди, которые невероятно круты в современном управлении финансами. Каждый из 15 наших менторов уникален в чем-то. Но в плане взаимодействия с победителями все проходит индивидуально. Мы надеемся, что у каждого победителя с ментором будет минимум три встречи. Очень многое зависит от того, как они между собой "притрутся". И я уверен, что даже трёх встреч может быть более чем достаточно, чтобы расширить предпринимательский кругозор и правильно направить. В то же время многое будет зависеть от участников, от их готовности меняться.

Каким был бюджет премии "Герои малого бизнеса"? Кто был вашим инвестором, если был? И довольны ли вы результатом?

— За полтора года мы потратили более 1,5 миллиона гривен. Финансировали проект три человека: я вложил около 1 миллиона гривен, соучредитель AKELIK GROUP Анар Рафиев 400 тысяч гривен, совладелец Meest China Вячеслав Лысенко и Юрий Пословский, CEO YBC, — 240 тысяч гривен. Самой большой статьей расходов у нас была команда. Примерно половина всего бюджета пошла на выплату зарплаты 10 сотрудникам. Вторая статья расходов — реклама в Facebook и Instagram по привлечению заявок. Стоимость одной заявки 2,5$.

Доволен ли я результатом? Конечно же! Во-первых, мы довольны тем, что провели премию — один из важных этапов проекта. В моей жизни он пока самый сложный. Дело в том, что в такого рода социальных проектах нет четкой выгоды. А то, что не имеет KPI, очень сложно делать с точки зрения мотивации. Ты и сам не всегда точно понимаешь свою мотивацию. Плюс на тебя работают сотрудники, которые, скорее, затратная, а не доходная часть. Это очень сложно. Но мы это сделали, и очень достойно. Ведь по результатам обратной связи 94% указали, что им очень понравилось.

Какие планы по развитию у "Героев малого бизнеса" сегодня? Когда начнется образование? Будет ли премия проводиться в следующем году?

— 1 ноября мы запустим новый лендинг — регистрацию на следующий год. И уже сейчас набираем новых членов жюри. В августе следующего года проведём новую премию. Может быть, даже более масштабно. Но все будет зависеть от финансирования — 2,5$ стоит один участник. А значит, на привлечение 4000 заявок нам нужно как минимум $10 тысяч. Математика Facebook работает железно. Но, возможно, стоимость привлечения снизится, ведь нас будут больше знать.

Образовательный блок мы запускаем в феврале 2022 года. Он будет называться "Школа героев". Уже написан скелет курса, прописаны его смыслы. Но для наполнения нужны авторы. Мы общаемся с несколькими людьми, которые могут дать глубину смысла. Ведь важно сделать один раз, но хорошо. Поэтому работа кипит, но идет тяжело в некоторых моментах.

В декабре этого года мы хотим провести форум героев малого бизнеса. Скорее всего, это будет коммерческое мероприятие. То есть мы будем продавать на него билеты, чтобы окупить организацию. Но мы хотим сделать контент, который будет отличаться от того, как обычно бывает на таких форумах, когда именитые спикеры выходят один за другим, а зачастую некоторые из них даже не готовятся и в результате рассказывают разноплановые вещи. Мы хотим этот тренд поменять, чтобы все выступления были связаны между собой, были как завершенное произведение, где все спикеры дополняют друг друга. Пусть они будут не такими именитыми, но чтобы получившийся на выходе контент заставлял задуматься и был, скажем так, game changer.

Елена Ковтун, специально для Delo.ua