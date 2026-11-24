Українські кіновиробники дедалі частіше замовляють музику до фільмів не як фон, а як окремий продукт зі своїм кліпом, стримінговим релізом і промокампанією. Разом із цим зростає й кількість юридичних питань: хто володіє правами на пісню, скільки коштує її ліцензія і хто отримує гроші, коли фільм виходить на ТБ чи стримінг. Dilo розібралося як формується економіка музики в кіно та на чому заробляють учасники цього ринку.

Музика як точка відліку

Режисер Любомир Левицький, автор фільмів "Штольня" та "Кіллхаус", вважає музику відправним пунктом кіно.

Режисер може почути трек, і з нього народжується сцена, а інколи й уся історія. Так було з "Кіллхаусом". Режисер знайшов в інтернеті композицію та надіслав її композитору Владлену Пупкову. За його словами, Пупков єдиний в Україні співпрацює з Гансом Циммером. Композитор написав трек, який надихав режисера під час роботи над сценарієм і задав тон усій історії.

Любомир розрізняє два типи музики в кіно: оригінальну композиторську музику та саундтрек. Першу на 100% пише композитор. Саундтрек — це вже готова музика, яку використовують у сценах чи на фінальних титрах.

Обираючи артиста, Левицький передусім дивиться, наскільки його музична ідентичність відповідає характеру фільму. Композиція має не просто звучати красиво, а підсилювати історію, її емоцію та головний меседж. Водночас режисер оцінює маркетинговий потенціал виконавця. Аудиторія артиста може стати додатковою аудиторією фільму, і це працює в обидва боки: кіно популяризує музику, а музика допомагає просувати кіно. За словами Левицького, трек відомого гурту в трейлері часто приваблює фанатів цього гурту. Для трейлера це додана вартість.

Три статті музичного кошторису

Витрати на музику закладають ще на етапі виробничого бюджету, розповіла генеральна продюсерка FILM.UA Group Ірина Костюк. Вони складаються з трьох частин: ліцензування пісень для фонового супроводу, оригінальна композиторська музика (score) та головний саундтрек.

На вартість ліцензії впливають популярність пісні, статус виконавця, позиція лейблу, тривалість звучання й обсяг прав. Серед них може бути право використовувати композицію в промокампанії фільму. За практикою Костюк, українські композиції для музичного супроводу коштували від 8 до 50 тисяч гривень.

Оригінальна музика коштує дорожче. До бюджету входять гонорар композитора, музикантів чи оркестру, а також музичного супервайзера, саундпродюсера й звукорежисера. Для мультфільму "Мавка. Лісова пісня" італійський композитор Даріо Веро записав 49 інструментальних тем. Запис відбувався на римській Forum Studios.

Універсального прайсу немає, наголошує Левицький. Ціна залежить від популярності артиста, складності виробництва, обсягу прав, території використання та строку ліцензії. З українськими артистами, за його словами, часто виходить бартер або символічна оплата, особливо коли фільм матиме національний прокат і вийде на платформах. "Всім вигідно", — зазначає режисер.

Із закордонними треками інакше. За словами Левицького, світовий хіт може коштувати від десятків до сотні тисяч доларів. Остаточна сума залежить від бізнес-моделі проєкту. Якщо трек відіграє ключову роль в історії, доводиться шукати спосіб домовитися з лейблом.

Ліцензія на відому композицію іноді обходиться дорожче, ніж створення нової, додає Левицький. Особливо це стосується фільмів, які планують до міжнародного прокату. Тоді треба врахувати права на використання музики в різних країнах, на стримінгових платформах і в рекламних матеріалах. Тому з правовласниками радить говорити за рік наперед: ці перемовини забирають багато часу.

Самі пропорції Левицький підбирає так: приблизно 70% оригінальної музики і 30% готових треків. У "Кіллхаусі" звучать композиції Святослава Вакарчука, гуртів "Девятий", Dream in Colour та Grandsmas Smuzi. За словами режисера, більшість цих треків фільму практично подарували. Вакарчук передав права на трек, який залишився в нього після альбому. З часом, каже Левицький, і він, і автори фільму зрозуміли чому: трек мав стати основним саундтреком "Кіллхауса". Він звучить на фінальних титрах і, за словами режисера, добре сприймається світовою аудиторією.

Партнерство замість дорогих ліцензій

Для головних саундтреків FILM.UA найчастіше обирає партнерську модель. Артист фінансує створення пісні, а компанія оплачує відеокліп. Продюсери отримують права на використання треку у фільмі та промокампанії. Права на сам трек залишаються в артиста або правовласників.

За такою схемою створили "Мову вітру" Артема Пивоварова та Христини Соловій до "Мавки. Лісової пісні". Для "Великої прогулянки" компанія співпрацювала з лейблом mamamusic, і той отримав частку доходів від кінопроєкту. Подібну модель вперше застосували під час роботи над трилогією "Скажене весілля".

Можливі й інші схеми. Для "Каховського об'єкта" FILM.UA оплатила права на переробку пісні "Пташка" та роботу авторів і виконавців. Так компанія отримала всі права на нову версію "Бийся, пташко". Її дистрибуцією займається лейбл pomitni.

Хто що монетизує

За стандартною партнерською моделлю дохід від стримінгу отримує артист або його лейбл. Кіновиробник монетизує кліп. Здебільшого доходи від нього ділять навпіл. Інший варіант: кожна сторона монетизує відео на власному YouTube-каналі.

Окремі релізи композиторської музики теж можуть приносити гроші. Музика Олександра Чорного до "Конотопської відьми" та Даріо Веро до "Мавки" вийшла окремими альбомами на стримінгових платформах.

Вплив саундтреку на касові збори важко виміряти, зауважила Костюк. Проте він додає фільму впізнаваності та приводів для просування. Дует Тіни Кароль і Юлії Саніної "Вільна" для фільму "Віддана" став хітом. Для "Конотопської відьми" до кліпу на "Пташку" долучився ювелірний бренд, прикраси якого інтегрували у відео.

Левицький пропонує продюсерам одразу вирішувати, який пакет музики вони добирають і як він працюватиме окремо від фільму. Кліп можна зняти до виходу стрічки та монетизувати разом з артистом на різних платформах. Можна також інтегрувати в нього приховану рекламу: це допоможе заощадити на виробництві кліпу або заробити на ньому як на окремому продукті.

Водночас дохід від музичних релізів залежить від умов дистрибуції та договорів із правовласниками.

Права: три різні об'єкти

Юридично музика у фільмі складається щонайменше з трьох об'єктів, пояснює ГО "УААСП". Це музика і текст, виконання та фонограма. Права на них можуть належати різним людям. Автор не обов'язково володіє правами на конкретний запис, а лейбл, що володіє фонограмою, не обов'язково має права на композицію.

Тому перед укладенням договорів продюсер має перевірити весь ланцюг прав. Купівля пісні чи підписка на стримінг не дає права вставити запис у фільм. Для цього потрібна синхронізаційна ліцензія.

Єдиного тарифу на синхронізацію в Україні немає, наголошують в УААСП. Ціну визначає правовласник з урахуванням популярності пісні, тривалості використання, території, строку прав і масштабу проєкту. Одна й та сама пісня коштуватиме по-різному в короткому епізоді незалежного кіно і як центральна тема великого комерційного проєкту.

Якщо музику пишуть на замовлення, її автор за законом вважається одним із авторів фільму. Майнові права на фільм переходять до продюсера, якщо договір не передбачає іншого. Проте за композитором зберігається право на винагороду за публічне виконання та сповіщення твору.

Левицький також наголошує, що все визначає договір. Права на музичний твір і на конкретний звукозапис — різні юридичні категорії. Продюсер може отримати право використати композицію у фільмі, але це не робить його власником пісні. Якщо музику створюють спеціально для фільму, радить режисер, ще на етапі контракту варто передбачити її окреме комерційне використання: на стримінгових сервісах, у рекламі, трейлерах та інших форматах. Це теж впливає на вартість.

Проблема телеканалів

Найболючіше питання стосується ефіру. За законом винагороду авторам мають платити телеканали. Натомість, за словами представника УААСП, вони нерідко не платять, але вимагають від продакшенів "очищення прав на публічне сповіщення". Така практика, на його думку, не відповідає ні закону, ні міжнародній практиці.

Окреме питання — стримінгові платформи. Показ на Netflix чи Amazon Prime Video закон розцінює як інтерактивний доступ. У Франції та Іспанії діють механізми колективного управління, які гарантують авторам винагороду за такі покази. В Україні цей механізм не напрацьований.

Окремий актив чи новий напрям

Костюк не називає саундтреки окремим бізнесом. На її думку, це новий напрям у межах наявних моделей: кожна сторона монетизує власний продукт, а спільний дохід дають кліпи та промокампанії.

Левицький оцінює це інакше. Він упевнений, що саундтрек може бути окремим бізнесом, а потенціал цього напряму українська кіноіндустрія ще не використовує повною мірою. За його словами, успішна пісня продовжує комерційне життя фільму після завершення прокату. Вона заробляє через стримінгові платформи, ліцензування та синхронізацію з іншим контентом.

Режисер наводить приклад зі "Штольні". За його словами, багато людей фільм не бачили, але пісню чули всі. Левицький стверджує, що на мобільних операторах, тоді ще у вигляді рингбектонів, пісня принесла більше прибутку, ніж сам фільм.

Не менш важлива маркетингова цінність. За словами Левицького, саундтрек інколи дає фільму більше не прямими доходами, а охопленням, впізнаваністю й додатковою увагою до кіно.

Українським кіновиробникам, на думку режисера, час перестати сприймати саундтрек як фінальний етап постпродакшну. Це окремий творчий і комерційний актив, який треба планувати ще на стадії розробки фільму. У світовій індустрії музика давно є частиною економіки інтелектуальної власності, і українське кіно може розвивати цю модель.

Композитор Владлен Пупков вважає, що українська кіномузика поки трималася радше на ентузіазмі, ніж на бізнесі.

"Сьогодні робота композитора в українській кіноіндустрії — це, на жаль, частіше про ентузіазм і любов до своєї справи, ніж про бізнес", — зазначає він.

Пупков намагається змінювати це сприйняття та показувати продюсерам, що кіномузика формує атмосферу й емоцію фільму та суттєво впливає на глядача.

"Потенціал кіномузики як окремого бізнес-напряму в Україні ще далеко не розкритий. Я працюю над музикою для міжнародних проєктів, де створюються масштабні оркестрові саундтреки голлівудського рівня. І мені хотілося б, щоб такий рівень музичного виробництва ставав нормою і для українського кіно", — каже композитор.

Він хоче бути серед тих, хто допоможе змінити ставлення до кіномузики як до важливої інвестиції у фільм.