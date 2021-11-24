Киевлянин Максим Кучеренко выиграл $100 тысяч от разработчиков Counter-Strike. За что и как он потратит деньги

Выиграть $100 тысяч за раскраску оружия в игре возможно. Как это сделать, может рассказать 22-летний киевлянин Максим «Kuch» Кучеренко, который стал одним из победителей конкурса «Грезы и кошмары» от команды разработчиков киберспортивной игры Counter-Strike: Global Offensive. Суть конкурса заключалась в том, чтобы создать в мастерской игры уникальный облик для оружия, а размер призового фонда изначально составлял миллион долларов.

Спустя четыре месяца компания Valve призовой фонд увеличила до $1,7 млн — их разделят между семнадцатью обликами, над которыми работали 24 художника. Среди них и оказался Кучеренко, с которым побеседовала редакция Delo.ua.

В июле 2021 года в блоге разработчиков CS:GO появилась новость, что их интересуют десять оригинальных раскрасок оружия, вдохновленных грезами и кошмарами. Каждой из работ-победительниц обещали по $100 000: их нужно было загрузить в Мастерскую CS:GO. При этом обязательным условием было наличие аккаунта в цифровом магазине Steam.

Максим Кучеренко, который учится в КНЭУ на факультете Международной экономики и менеджмента, отмечает: он в CS:GO хоть и не играет часто, но следит за сообществом, потому и узнал о конкурсе. По словам молодого человека, он долго размышлял, стоит подаваться на конкурс или нет.

Максим Кучеренко. Фото: из личного архива

«У меня давно была идея показать миру киберспорта тех дизайнеров, которые даже и не думали пробовать себя в этом. Так я познакомился с Себастьяном. Так мы начали работать вместе», — рассказывает Кучеренко.

Себастьян — напарник молодого человека по созданию победившего облика. В стиме его ник sebasteter, а зовут его Себастьян Санчез. Он из Кали, крупного города на западе Колумбии. Однако и для самого Максима это уже не первый опыт работы со скинами CS:GO — в прошлом году он уже создал коллекцию из пяти обликов, хотя отмечает, что не подходил раньше к этому серьезно.

«Главное, что нужно для создания облика оружия, — опыт в конкретной игре. Нужно понимать, как пользователь будет взаимодействовать со скином и почему этот скин будет вызывать эмоции. Лично у меня процесс занимает от трех дней до недели работы. Но все зависит от количества улучшений, которые мы додумываем в процессе создания скина», — добавляет Кучеренко.

Победивший скин этого украинско-колумбийского дуэта называется Beware of Sleeping/Sweet Nightmare, и, по словам Максима, его идея — полностью заслуга Себастьяна. Молодой человек отмечает, что они вместе подобрали несколько старых работ и поняли, что из них можно сделать крутые облики. Дальнейшее уже было делом техники: адаптация иллюстраций, правки и перерисовывание. О победе Кучеренко узнал ночью, играя со своей девушкой в недавно вышедшую компьютерную игру «Стражи галактики».

«Мне пришло уведомление с поздравлением от одного из знакомых. Я свернул игру и увидел, что скин победил. Сразу же позвонили родителям, поделились новостью с самыми близкими. Деньги должны перевести до конца декабря, и выигрыш мы разделим пропорционально с Себастьяном. За счет победного приза я буду развивать свой бизнес-проект — мы разрабатываем игру с использованием NFT в качестве валюты. И собираемся показать свою версию MetaVerse, отличающуюся от того, что показал Марк Цукерберг», — резюмирует киевлянин.

В целом он отмечает, что сегодня игры — очень интересная форма коммуникации между людьми. Лично Максим верит в концепцию метавселенной и уверен, что многие игры придут к ней. Следит он и за киберспортивными достижениями Украины, например, болеет за Александра «S1mple» Костылева, который по версии Esports Awards 2021 стал "Киберспортсменом года на ПК", и его команду Na’Vi.

«Мы запустили Мастерскую Steam почти 10 лет назад, надеясь, что она станет общим центром для контента, который создает сообщество. С тех пор больше пяти миллионов авторов загрузили и опубликовали более 20 миллионов новых работ для самых разных игр в Steam, чтобы их могли получить миллионы игроков со всего света. И как многие из них, включая игроков в CS, знают, большинство самых известных внутриигровых предметов, карт и прочего были привнесены членами сообщества. Конкурс «Грезы и кошмары» мы организовали для того, чтобы выразить еще большую поддержку сообществу», — говорится в блоке разработчиков.

Cтоит отметить, что некоторые скины в CS:GO продаются за огромные суммы. Например, в июле 2020 года коллекционер из Китая приобрел облик для автоматического карабина М4 StatTrak Вой за $100 тысяч. В январе 2021 года этот рекорд был побит — известный трейдер ROFL рассказал, что скин AK-47 Case Hardened с четырьмя наклейками команды Titan Esports был продан за $150 тысяч.

Напомним, что нынешний год стал успешным для украинских киберспортсменов. Так, самый крупный и престижный в мире турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 The International выиграла команда Team Spirit. На гранд-финале события в ее составе играли двое украинцев — киевлянин Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков. Общий призовой фонд турнира составил $40 млн, а победители увезли с собой $18 млн.

The International проходил с 12 по 17 октября, а всего в соревнованиях приняло участие 16 команд. В последнем матче Team Spirit переиграли китайскую команду PSG.LGD — в общей сложности за последний день киберспортсмены сыграли на 8 картах и вопреки прогнозам скептиков победили со счетом 3:2. Китайские атлеты увезут с собой $5,2 млн призовых. Обладатели бронзы, европейцы Team Secret, получили $3,6 млн.

В начале ноября украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) победила на престижном турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда-победитель получила один миллион долларов. Это была первая победа команды на турнире такого масштаба в своей дисциплине.