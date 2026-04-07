Криптовалютна карта світу 2026 та рейтинг юрисдикцій – де дійсно можна працювати

Глобальна капіталізація ринку криптовалют, за даними Coingecko, на квітень 2026 року становить $2,4 трильйона. Це приблизно 26 річних бюджетів України. І світ криптовалют більше не є "сірою зоною".

За останні кілька років юрисдикції чітко розділились на ті, що:

інтегрують криптоекономіку у фінансову систему;

намагаються її жорстко контролювати;

або витісняють її за межі легального поля.

Ще зовсім недавно крипта асоціювалась із свободою від правил — гнучкістю, анонімністю і можливістю працювати поза традиційною фінансовою системою.

У 2026 році ця логіка більше не працює.

Криптовалюти стали частиною глобальної фінансової інфраструктури — з регулюванням, податками, комплаєнсом і автоматичним обміном інформацією між державами.

Разом із цим змінилось і ключове питання для інвестора або підприємця: не "де не платити податки", а де можна стабільно, легально і безпечно працювати з криптою — без ризику блокування рахунків, перекваліфікації доходів або податкових спорів.

Саме тому оцінювати юрисдикції лише через призму податкових ставок більше недостатньо.

Сьогодні важливими стають одразу два рівні факторів:

базові правила гри (регулювання, оподаткування, банки, участь у CARF);

стратегічна придатність юрисдикції (ризик перекваліфікації, доступ до інфраструктури, стабільність правил і можливість виводу капіталу).

І саме на перетині цих факторів формується реальна "карта криптовалют" у 2026 році — не на папері, а на практиці.

Я пропоную оцінювати юрисдикції за двома рівнями критеріїв.

Перший — це базова реальність, тобто формальні правила гри:

рівень регулювання;

податковий режим;

готовність банків працювати з криптою;

участь у міжнародному обміні інформацією (CARF).

Саме ці фактори визначають, чи є операції з криптоактивами легальними і якою є їх податкова "ціна".

Другий рівень — стратегічна придатність юрисдикції.

Те, що не завжди прямо випливає із законодавства, але визначає, чи можна там реально працювати:

ризик перекваліфікації доходу від операцій з криптоактивами (зокрема, від їх відчуження) з інвестиційного (capital gains) у підприємницький / торговий дохід (trading/business income);

фактична доступність інфраструктури (біржі, кастодіальні сервіси, провайдери, а також можливість користування міжнародними платформами та каналами введення/виведення у фіат);

стабільність регулювання і податкової політики (ймовірність різкої зміни підходу або перегляду режиму);

можливість безперешкодного використання криптоактивів — як через їх конвертацію у фіат, так і безпосередньо для платежів (exit / crypto usability), тобто не лише можливість "вийти в гроші", а й здатність використовувати криптоактиви на практиці — без блокувань, надмірного комплаєнсу або обмежень щодо джерела коштів.

І якщо перший рівень відповідає на питання "чи можна", то другий — на питання "чи варто".

Саме тому одна і та ж юрисдикція може виглядати привабливою на папері — і водночас бути практично непридатною для роботи.

Рівень 1. Базова реальність: правила гри

1. Регулювання: від MiCA до заборон.

Світ чітко поділився на три моделі:

Повне регулювання

ЄС (MiCA), ОАЕ, Швейцарія

ліцензування провайдерів;

правила для стейблкоїнів (вимоги до забезпечення резервами, обов’язок викупу токенів, прозорість структури резервів, а також обмеження на використання "неавторизованих" стейблкоїнів у платіжній системі);

захист інвестора.

Важливо: в ОАЕ регулювання є багаторівневим — поєднує федеральні правила та режими окремих еміратів (зокрема, ADGM та VARA), що створює гнучкість, але водночас ускладнює навігацію та вибір правильної структури.

Часткове регулювання

США, Великобританія

відсутність єдиної, цілісної криптоспецифічної регуляторної рамки

регулювання через поєднання існуючих фінансових законів та наглядових органів

значна роль правозастосування та судової практики на відміну від ЄС, де правила визначені наперед, у цих юрисдикціях підходи часто формуються постфактум, що створює підвищену правову невизначеність для бізнесу.

Обмеження або заборони

Китай та низка інших країн

заборона або суттєві обмеження обігу криптоактивів;

витіснення операцій у нерегульований або зовнішній контур.

2. Оподаткування: карта можливостей

Саме в оподаткуванні формується реальна стратегія роботи з криптоактивами.

Різниця між юрисдикціями вже не зводиться лише до ставки — ключову роль відіграють кваліфікація доходу, горизонт інвестування та можливість застосування спеціальних режимів.

Нульові або близькі до нуля режими

Монако

0% для фізичних осіб;

застосовується за умови фактичного резидентства.

ОАЕ

відсутність податку на доходи фізичних осіб;

водночас існує ризик перекваліфікації діяльності у підприємницьку (зокрема, при системній торгівлі), що може призвести до застосування 9% корпоративного податку.

У таких випадках діяльність може бути структурована через реєстрацію компанії (зокрема, у фрі-зонах) з отриманням відповідної ліцензії на proprietary trading, що дозволяє формалізувати модель та знизити податкові й регуляторні ризики

Пільгові моделі (довгострокове володіння)

Португалія, Німеччина

0% при володінні криптоактивами понад 12 місяців.

Чехія

можливість звільнення від оподаткування за умови довгострокового володіння (зокрема понад 3 роки), однак підхід до криптоактивів залишається менш усталеним.

Status-based моделі (кваліфікація доходу)

Швейцарія

відсутність податку на приріст капіталу для приватних інвесторів;

строк володіння (зокрема понад 6 місяців) враховується як один із критеріїв, але не є самостійною підставою.

Гонконг, Сінгапур

відсутній окремий податок на приріст капіталу як категорія;

водночас доходи від діяльності, що має ознаки торгівлі або бізнесу, підлягають оподаткуванню.

Ключовим є не строк володіння, а характер діяльності.

Перехідні моделі (зміна підходу)

Австрія

застосовується ставка ~27.5% до доходів від криптоактивів;

звільнення за строком володіння більше не застосовується.

Водночас для активів, придбаних до реформи 2022 року, може зберігатися попередній (більш сприятливий) режим.

Спеціальні режими

Кіпр

можливість застосування спеціальної ставки 8% для окремих видів доходів, пов’язаних з криптоактивами;

кваліфікація доходу (інвестиційний vs підприємницький) має визначальне значення.

Важливо: це не універсальна ставка, а інструмент, який працює лише за умови правильної структури та моделі діяльності.

Asset-based моделі (оподаткування активів)

Нідерланди

оподаткування криптоактивів у рамках системи Box 3 (податок на активи);

до 2027 року — на основі умовної дохідності (deemed return), незалежно від фактичного прибутку;

планується перехід до оподаткування реального доходу, включаючи приріст вартості активів.

Такий підхід означає, що податкове навантаження може виникати навіть без реалізації активу.

Стандартне оподаткування

Польща, Франція, Іспанія

оподаткування за ставками ~19–30%+;

обмежені або відсутні пільги для довгострокового тримання.

США

оподаткування як приріст капіталу;

при активній та системній торгівлі можливе визнання доходу як торговий / підприємницькій дохід з відповідними податковими наслідками.

Висновок

Податкові режими дедалі більше диференціюються не стільки за юрисдикцією, скільки за моделлю поведінки платника.

Те, що ще кілька років тому вирішувалося вибором країни, сьогодні залежить від:

горизонту інвестування;

частоти та характеру операцій;

рівня структурованості діяльності.

Саме тому одна і та ж юрисдикція може бути:

податково ефективною для довгострокового інвестора;

і водночас ризиковою для активного трейдера.

І саме це визначає, чи стане обрана юрисдикція інструментом оптимізації — чи джерелом додаткових податкових ризиків, які проявляться вже постфактум.

3. Банки: головний фільтр криптоекономіки

Навіть найбільш сприятливий податковий або регуляторний режим не працює без доступу до банківської інфраструктури.

Саме банки сьогодні фактично визначають, чи є криптооперації життєздатними в конкретній юрисдикції.

Висока інтеграція

ОАЕ, Швейцарія

банки працюють із криптокомпаніями та інвесторами;

можливе відкриття рахунків за умови проходження комплаєнсу;

наявні спеціалізовані фінансові установи та крипто-дружні банки.

У цих юрисдикціях крипта інтегрується у фінансову систему, а не існує паралельно їй.

Селективна інтеграція

ЄС

банки працюють переважно з ліцензованими CASP;

високі вимоги AML/KYC;

тривалі процедури онбордингу.

Формально доступ є, але він обмежений комплаєнсом, вартістю та часом.

Фактичний опір

Польща, частково UK

підвищений ризик блокування платежів;

закриття рахунків при криптоактивності;

обмежений доступ до банківських послуг навіть при формальній легальності діяльності.

У цих юрисдикціях банки де-факто формують більш жорсткий режим, ніж законодавство.

Наведені приклади відображають переважно ринкову практику та підходи банків до управління ризиками, а не універсальні правові обмеження.

Конкретні умови обслуговування можуть суттєво відрізнятися залежно від банку, профілю клієнта та структури операцій.

Висновок

У 2026 році саме банківський комплаєнс, а не податкові ставки, стає ключовим обмеженням для криптобізнесу і визначає, чи може обрана юрисдикція працювати на практиці, а не лише на папері.

4. CARF: кінець анонімності

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) — це новий глобальний стандарт обміну податковою інформацією щодо криптоактивів, розроблений OECD як аналог CRS для традиційних фінансових рахунків.

Його мета — інтегрувати криптоекономіку у систему міжнародної податкової прозорості.

Ключові елементи CARF

— збір та звітність даних криптопровайдерами (VASP/CASP):

ідентифікація користувачів (KYC);

визначення податкового резидентства;

звітність щодо транзакцій (обмін, перекази, конвертації).

— автоматичний обмін інформацією між податковими органами:

передача даних про криптоактиви резидентів іншим юрисдикціям;

аналогічно до CRS, але з фокусом на криптооперації.

— широке охоплення операцій:

не лише fiat on/off ramps;

а й crypto-to-crypto транзакції та перекази між гаманцями.

Імплементація

ЄС (DAC8)

інтегрує CARF у правову систему ЄС;

розширює обмін інформацією на криптоактиви та платформи.

Інші юрисдикції (OECD)

поступове приєднання та гармонізація підходів;

очікується, що більшість фінансово інтегрованих юрисдикцій імплементують CARF у найближчі роки.

Практичні наслідки

Анонімність транзакцій фактично зникає; Податкові органи отримують доступ до інформації про криптоактиви резидентів незалежно від юрисдикції платформи; Зростає ризик:

виявлення незадекларованих активів;

податкових донарахувань;

перевірок джерела походження коштів.

Станом на 28 листопада 2025 року OECD зазначав, що 75 юрисдикцій вже взяли на себе політичне зобов’язання імплементувати CARF

Таким чином, у новій реальності криптоактиви стають прозорими для податкових органів так само, як і банківські рахунки і анонімність більше не може розглядатися як довгострокова стратегія.

Рівень 2. Стратегічна реальність: що насправді має значення

Формальні правила — лише частина картини.

На практиці вирішальними стають фактори, які не завжди прямо випливають із законодавства, але визначають, чи можна реально працювати з криптоактивами в конкретній юрисдикції.

Саме ці фактори найчастіше пояснюють, чому "ідеальна" на папері модель не працює на практиці.

Ризик перекваліфікації: інвестор чи бізнес

Ключове питання, яке ставить будь-яка податкова система: чи є ваш дохід інвестиційним — чи підприємницьким.

У більшості юрисдикцій саме це визначає:

ставку оподаткування;

застосовність пільг;

необхідність реєстрації бізнесу або структури.

Підхід до цього питання суттєво відрізняється.

У США та багатьох інших країнах із фрагментованим регулюванням значну роль відіграє правозастосування, і активна торгівля криптоактивами часто розглядається як trading або business activity.

У Польщі податкові органи займають доволі консервативну позицію, що підвищує ризик перекваліфікації навіть за відсутності формальної підприємницької структури.

Натомість у Німеччині або Швейцарії підходи більш передбачувані, хоча і не менш вимогливі: у першому випадку ключовим є строк володіння, у другому — статус платника (private investor vs professional trader).

Саме перекваліфікація сьогодні є головним податковим ризиком: вона здатна повністю змінити податкову модель, незалежно від формально обраної юрисдикції.

Інфраструктура: чи є з ким працювати

Наявність регулювання не гарантує можливість працювати.

Критичним стає питання доступу до інфраструктури:

бірж та торгових платформ;

кастодіальних сервісів;

ліцензованих провайдерів;

каналів введення та виведення коштів у фіат.

У цьому контексті ОАЕ та Швейцарія вже сформували повноцінні криптоекосистеми, де регулювання, банки та провайдери працюють узгоджено.

Європейський Союз активно рухається у цьому напрямку через MiCA, але на практиці доступ до інфраструктури часто обмежений комплаєнсом, вартістю та часом онбордингу.

У результаті саме інфраструктура визначає, чи можна реалізувати обрану модель, навіть якщо вона виглядає коректною з точки зору права.

Стабільність правил: чи збережеться модель

Для довгострокових стратегій критичним є не лише поточний режим, а й його передбачуваність.

ЄС, попри складність регулювання, забезпечує відносно високий рівень стабільності та гармонізації підходів.

У США, навпаки, значна частина регулювання формується через судову практику та позицію регуляторів, що створює середовище постійної невизначеності.

Окремі юрисдикції, які раніше позиціонували себе як "криптодружні" (наприклад, Португалія), демонструють, наскільки швидко може змінюватися податковий підхід.

Окремо варто згадати Нідерланди, які фактично рухаються до моделі оподаткування активів та їх приросту, що може радикально змінити економіку володіння криптоактивами.

Стабільність правил стає ключовим фактором для тих, хто будує не короткострокові, а структуровані моделі.

Exit та crypto usability: можливість користуватись капіталом

Фінальний і найбільш практичний критерій — це можливість використання криптоактивів.

Йдеться не лише про конвертацію у фіат, а про повний цикл:

продаж без блокувань і надмірного комплаєнсу;

можливість використовувати кошти для інвестицій або особистих витрат;

або навіть використання криптоактивів як платіжного інструменту без виходу у фіат.

У Швейцарії та ОАЕ цей процес є відносно інтегрованим у фінансову систему.

У багатьох країнах ЄС він формально можливий, але супроводжується значним комплаєнсом, перевірками джерела коштів та обмеженнями.

У підсумку різниця між юрисдикціями проявляється не лише в момент отримання доходу, а насамперед у момент його використання.

Сінгапур та Гонконг традиційно займають високі позиції у глобальних рейтингах криптодружніх юрисдикцій завдяки розвиненій інфраструктурі, високому рівню інституційної інтеграції та активній позиції регуляторів.

Водночас у цій оцінці вони не включені до основного рейтингу, оскільки їх податкові моделі є переважно status-based і значною мірою залежать від кваліфікації діяльності як інвестиційної або підприємницької.

На відміну від юрисдикцій із time-based підходом (де ключовим є строк володіння) або спеціальних режимів (як у Кіпрі), у Сінгапурі та Гонконгу вирішальним є саме характер діяльності.

Це означає, що для активної торгівлі або структурованої діяльності такі юрисдикції не завжди забезпечують достатній рівень податкової передбачуваності без додаткового структурування.

У результаті вони залишаються одними з найсильніших центрів з точки зору інфраструктури, але потребують окремого аналізу залежно від моделі діяльності та профілю ризику.

Рейтинг юрисдикцій (2026)

Наведений нижче рейтинг є авторською експертною оцінкою, побудованою не на рівні adoption чи популярності юрисдикції, а на практичній можливості легально працювати з криптою: від регуляторної визначеності та податкової придатності до банківського комплаєнсу, інфраструктури та можливості використання капіталу.

Базовий рівень (правила гри)

Юрисдикція Регулювання Податки Банки CARF Бал ОАЕ 5 5 5 2 17 Швейцарія 5 3 5 5 18 Кіпр 4 4 4 5 17 Португалія 4 5 3 5 17 Німеччина 5 4 4 5 18 Монако 3 5 4 2 14

Стратегічний рівень (реальна придатність)

Юрисдикція Перекваліфікація Інфраструктура Стабільність Exit Бал ОАЕ 4 5 4 5 18 Швейцарія 5 5 5 5 20 Кіпр 3 4 4 4 15 Португалія 4 3 3 3 13 Німеччина 5 4 5 4 18 Монако 4 3 4 4 15

Що це означає для українців

Для українських інвесторів і підприємців це означає зміну підходу:

модель "крипта за кордоном = поза контролем" більше не працює;

визначальним стає податкове резидентство, а не юрисдикція біржі;

зростає значення структурування (компанії, ліцензії, моделі діяльності);

збільшується ризик перевірок джерела коштів і податкової історії.

Ключовим стає не вибір "дешевої" юрисдикції, а побудова узгодженої моделі.

У 2026 році виграють не ті, хто шукає "0%", а ті, хто обирає юрисдикцію, де:

податкова модель відповідає їх реальній діяльності;

можна пройти банківський комплаєнс;

і можна безперешкодно використовувати капітал.

Криптоактиви більше не є альтернативою фінансовій системі. Вони стають її частиною — з усіма наслідками, які це передбачає.