Держбюджет поповнився на 23,4 млн грн. Favbet сплатив за ліцензію

Favbet продовжує сплачувати податки, щоб підтримувати Україну у важкі часи. Так, минулого тижня українська компанія Favbet сплатила до державного бюджету 23,4 млн грн за другий рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

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Про це повідомила прес-служба Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Офіційне джерело також додало, що інформація підтверджена Державним казначейством.

Відповідно до закону про гральний бізнес, усі грошові надходження будуть спрямовані на підтримку медицини, спорту, науки, культури і освіти країни. У такий спосіб оператори азартних ігор підтримують розвиток національної економіки і заявляють про себе як про соціально відповідальний бізнес.

"В умовах війни кожен має докладати максимум зусиль для досягнення перемоги. Сьогодні відповідальний бізнес надає системну та консолідовану допомогу армії та населенню, що постраждало внаслідок війни. Наша команда докладає всіх можливих зусиль для досягнення перемоги. Одним із найважливіших аспектів допомоги у сьогоднішній війні є фінансова підтримка у формі ліцензійних платежів, що підтверджує рішучу підтримку держави і є значним внеском у спільній боротьбі", — коментує Head of Ukraine Legal Favbet Михайло Приходько.

Група компаній Favbet спільно з благодійним фондом FAVBET Foundation активно допомагають захисникам. Спеціально для ЗСУ було передано позашляховик та чергову партію дронів. Зокрема, компанія Favbet неодноразово підтримувала українських бійців — запустила благодійну промо-компанію "Прокачка авто для ЗСУ", а на честь свого дня народження у FAVBET відмовились від святкування й зробили подарунок українським воїнам, купивши для кількох підрозділів 23 дрони.

Крім цього, FAVBET Foundation також забезпечує перевезення гуманітарної допомоги, купує комплекти амуніції ТРО та ЗСУ та відкрив спеціальний Центр адаптації для переселенців із України в Хорватії, де можна вивчати хорватську, а також отримати безкоштовну психологічну та юридичну допомогу.