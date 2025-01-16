Підсумки "митного безвізу": скільки транзитних декларацій оформив бізнес

Від початку застосування в Україні процедури спільного транзиту, тобто з 1 жовтня 2022 року, український бізнес оформив 136,2 тис. транзитних декларацій.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що важливою подією минулого року став перехід України на застосування NCTS Фаза 5 у квітні 2024 року.

Крім того, Україна стала однією з перших країн-учасниць Конвенції, що перейшли на застосування NCTS Фаза 5, і стала прикладом злагодженої та наполегливої роботи митних органів і трейдерів.

За даними Держмитслужби, за 2024 рік у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено понад 73 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. Водночас в Україні було успішно завершено більше 21 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції. Загалом оформлено більше 94 тис. транзитних декларацій, з них майже 60 тис. - у системі NCTS Фаза 5.

А від початку застосування в Україні процедури спільного транзиту, тобто з 1 жовтня 2022 року, митники оформили 136,2 тис. транзитних декларацій.

Разом із тим, система NCTS застосовується трейдерами для внутрішнього транзиту. Якщо порівнювати дані 2023 і 2024 років, - це відповідно 1,3 тис. і 3,2 тис. переміщень, тобто кількість таких операцій зросла майже у 2,5 рази.

Крім того, у 2024 році відповідно до умов Конвенції про процедуру спільного транзиту в системі управління гарантіями GMS зареєстровано 109 загальних та 10 151 індивідуальна гарантія. Станом на початок січня 2025 року діючими є 89 загальних та 5 901 індивідуальна гарантія, загальна сума гарантування яких складає близько 759,5 млн євро.

Зауважимо, Державна митна служба почала оформлювати митні декларації у автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці.