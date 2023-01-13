У Мінекономіки допускають навесні повернення аукціонів на Prozorro

Міністерство економіки припускає, що, можливо, навесні можна буде повністю повернути аукціони на Prozorro.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун в інтерв'ю "Укрінформу".

"В постанові Кабміну закладено термін 6 місяців. Саме цей період, за словами міністра енергетики, знадобиться для повного відновлення енергосистеми за умови відсутності ворожих влучань в об'єкти енергоінфраструктури. Однак, я дуже сподіваюся, що до аукціонів ми повернемося раніше", - зазначила вона.

За її словами, наразі розглядають кілька варіантів, залежно від того, наскільки ефективно себе покажуть закупівлі без трираундового аукціону, як буде змінюватися ситуація з енергетикою в країні, і наскільки адаптується бізнес.

"Можливо, ситуація вже стабілізується навесні, і ми зможемо повністю повернути аукціони. Інший варіант — запровадити опціональні аукціони. Зараз у Prozorro триває розробка для Світового банку, аби закупівлі World Bank для відбудови країни можна було здійснювати через Prozorro. І однією з вимог Світового банку є запровадження опціональних аукціонів, оскільки було чимало дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівель. Ми розраховуємо, що за місяць-два таку процедуру для Світового банку ми запровадимо в Prozorro, і цей функціонал ми могли б перенести на всі закупівлі в системі — замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон", - повідомила Бігун.

Також вона додала, що Мінекономіки розглядає варіант зробити аукціони обов’язковими для дороговартісних закупівель. "Адже якщо йдеться про закупівлі на, скажімо, десятки мільйонів гривень, то учасники точно в змозі забезпечити себе безперебійним інтернетом", - зазначила Бігун.

Нагадаємо, через регулярні та тривалі відключення електроенергії Уряд тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів. Нововведення стосується закупівель, розпочатих із 3 січня.