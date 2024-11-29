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Уряд спрямував 150 млн грн зборів у сфері інтелектуальної власності на зброю для розвідки
Кабінет міністрів спрямував 150 млн грн від зборів у сфері інтелектуальної власності на закупівлю зброї і техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 листопада 2024 року, інформує пресслужба Міністерства економіки України.
Враховуючи потреби Сил оборони в коштах, у вересні цього року Верховна Рада дозволила державним підприємствам перераховувати невикористані кошти, отримані у попередні роки під час виконання функцій Національного органу інтелектуальної власності.
Кошти мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.
Довідка: Інтелектуальна власність - це сукупність прав, якими володіють автори, винахідники та інші творці інтелектуальних продуктів. До таких продуктів можна віднести твори мистецтва, наукові відкриття, винаходи, товарні знаки і навіть промислові зразки. Права на інтелектуальну власність дають їхнім власникам виключне право на використання і розпорядження створеними об’єктами.
Раніше ми писали, що "Укроборонпром" домовився про співпрацю з чотирма західними оборонними компаніями. Було підписано документи щодо партнерства зі зброярськими компаніями з США, Франції та Польщі. Йдеться про взаємодію у сферах боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.