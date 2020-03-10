Как коронавирус может ускорить пришествие мирового экономического кризиса

В понедельник, 9 марта, мир встряхнуло экономическим шокером. После обвала нефтяных котировок рухнули ведущие азиатские, европейские и американские индексы, а торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут. Во вторник, 10 марта, на биржах Азии фондовые индексы показали признаки стабилизации на торгах, а в некоторых случаях и продемонстрировали отскок после обвала.

Падение цен на нефть повлекло за собой первое с 2012 года удорожание цены на золото до $1700 за унцию.

В Украине же НБУ во вторник, 10 марта, за полчаса продал на межбанке $150 млн, но не смог остановить рост доллара. Ближе к вечеру регулятор выдал заявление, что причины роста курса доллара — чисто псхихологические "в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках".

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Среди причин таких потрясений на рынках эксперты называют эпидемию коронавируса, которым по всему миру уже заболело более 110 тысяч человек. Из них 3825 человек умерло, а выздоровело более чем 62 тысячи человек. Пока врачи во всем мире ищут медицинское решение проблемы, деловое сообщество с тревогой наблюдает за снижением биржевых котировок и индексов.

О мировом экономическом кризисе впервые заговорили еще летом прошлого года. Однако именно COVID-2019 по мнению многих экспертов станет скорее катализатором, который усугубит и без того ожидаемую рецессию. Delo.ua разбиралось, что будет с экономикой в ближайшее время.

Эпицентр катализатора

Китай — страна, в которой коронавирус был выявлен впервые, и большинство заболевших находится именно там. Борьба с болезнью заставляет местные власти вводить карантинные мероприятия, которые отрицательно сказываются на производстве и деловой активности. А поскольку Китай — одна из крупнейших экономик мира, потрясения в этой стране находят свое отражение в глобальной экономической картине.

По словам президента объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, борьба с заболеванием вынуждает власти ограничивать движение рабочей силы, что приводит к уменьшению объемов производства. При этом заметно больше уменьшается спрос в металлопотребляющих отраслях.

Каленков отмечает, что похожая ситуация наблюдалась во время эпидемии птичьего гриппа в 2002-2003 годах. Тогда упал объем производства стали, но еще более снизился объем ее потребления. Это стало причиной того, что в Китае образовался излишек стали. Сейчас также ожидается увеличение складских запасов из-за чего возможно увеличение экспорта китайскими металлургами.

"Прежде всего самое главное отрицательное влияние — падение спроса, снижение цен на ЖРС в Китае и в Европе. Второе — это охлаждение экономики, снижение спроса на сталь. К сожалению, такая тенденция будет ближайшие год-полтора", — говорит Каленков.

О росте запасов стали на складах китайских производителей говорит и старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

"Мы видим, что в Китае растут запасы стали на складах, но эта сталь не выплескивается на другие рынки и не давит на мировые цены на сталь. При этом запасы руды в портах в Китае падают уже несколько недель", — говорит Саква.

Однако по мнению Саквы, отрицательный фактор снижения потребления руды частично нивелирован сложными погодными условиями в Бразилии и Австралии, которые ранее мешали росту поставок.

Аналитик считает, что в будущем китайским властям нужно будет решить вопрос с недопоставленной продукцией и с излишками стали на складах. Здесь возможны два негативных сценария. При первом сценарии, эти запасы стали будут экспортированы, что окажет давление на мировые рынки. При втором — китайцы сократят собственное производство, что станет причиной снижения спроса на железную руду.

Однако, по мнению Саквы, власти Китая также могут решить проблему путем перезапуска экономики с помощью финансовых стимулов: стимулировать расходы в экономике, запустить инвестиции в инфраструктуру, строительство.

А что в мире?

Аналитик также считает, что новый коронавирус также окажет значительное влияние на мировую экономику. "Китай является значительной частью мировой экономики. И у многих компаний производственные процессы так или иначе на него завязаны. И если эпидемия продолжится и усилится, то сложно назвать бизнесы, которые от этого не пострадают. Электроника, продукция машиностроения, одежда, сырье", — анализирует Денис Саква.

Его прогноз довольно пессимистичный: ближайший ориентир — рецессия 2008 года.

Руководитель "Укрметаллургпрома" Каленков также считает, что мировая экономика может существенно замедлиться из-за карантинных мероприятий, которые вслед за Китаем вводят остальные страны, где зафиксирована новая инфекция.

"Эксперты Goldman Sachs (одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире — Delo.ua) оценивают, что это падение будет где-то 1-2%. Сейчас мировые правительства в срочном порядке снижают процентные ставки для того, чтобы ослабить это падение. Но, насколько эти меры будут действенными, — пока не понятно. В любом случае, консенсусное мнение, что это приведет к охлаждению экономики и к тому, что даже тот кризис, о котором уже все говорят, — еще ухудшится", — отмечает Каленков.

С предыдущими спикерами также согласен председатель Федерации Работодателей Украины Дмитрий Олийнык. "Прогнозы о том, что мир стоит на пороге мирового экономического кризиса были очень давно. Коронавирус был всего лишь ускорителем, показавшим, что рынки и система взаимоотношений между странами с точки зрения международной торговли, с точки зрения новых технологических укладов и борьбы стран за место под солнцем привело к тому, что прогнозируемая рецессия только усиливается", — говорит председатель ФРУ.

Он также отмечает, что видя риски рецессии, мировые производители начали пересматривать инвестиционные планы, что стало причиной пересмотра планов продаж и снижения производства. Следовательно, работники многих компаний идут в вынужденный отпуск.

Более того, по словам Олийныка, многие европейские компании в целях безопасности своих сотрудников приостановили процессы переговоров и визитов друг к другу. Также сокращается перемещение туристов, что отрицательно влияет на этот бизнес. Такая ситуация, по словам председателя ФРУ, стала причиной снижения украинского экспорта.

"В январе-феврале секторально по некоторым позициям идет проседание на 10-20% только потому, что начали рушиться рынки продуктов питания", — говорит Олийнык.

Есть ли свет в конце тоннеля

При этом председатель ФРУ отмечает адекватность реакции на кризис со стороны руководства США и стран ЕС. "Мы видим как реагируют США. Федеральная резервная система, когда увидела дно, — сразу же снизила ставку. Это была молниеносная реакция, хотелось бы, чтобы такой была реакция у нашего НБУ", — говорит Олийнык.

По его словам, власти наиболее пострадавшей от заболевания в Европе Италии, хотя и вводят меры безопасности и отменили массовые мероприятия, но все же стараются принимать решения для поддержки бизнеса и занятости (несмотря на всеобщий карантин, люди при необходимости могут работать, и даже кафе и рестораны до сих пор открыты, правда только до 18 часов — Delo.ua). А Саква отмечает, что мировую экономику сейчас поддерживает экономика США.

Также позитивным для глобальной экономики фактором является завершение американо-китайской торговой войны. Небольшие украинские производители пока не сильно ощущают на себе влияние международных катаклизмов.

Например, основатель американо-украинской компании по производству светодиодного освещения Александр Лопатин говорит, что не видит коллапса в производстве или поставках.

"Были определенные задержки в отгрузке товара из Китая в феврале, но это прогнозируемая ситуация в связи с китайским Новым годом. Больше никаких проблем не возникало. Сейчас у нас есть запасы комплектующих минимум на полгода, и это — нормальная практика для бизнеса", — говорит Лопатин.

Он сомневается, что коронавирус повлечет какой-то дефицит товаров или кардинально повлияет на промышленность. По его словам, рост мировой экономики замедлится, но не остановится, поскольку бизнес обладает способностью адаптироваться к условиям, двигаться вперед и продолжать работу.

Степан Крьока, специально для Delo.ua