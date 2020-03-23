Аваков предлагает увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд грн

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с личными предложениями к Кабмину по якобы выходу Украины из нынешней ситуации, связанной с экономическими трудностями из-за пандемии коронавируса.

Свою позицию и необходимые меры он выложил на странице в Facebook.

В частности, глава МВД предлагает ввести специальные выплаты из государственного бюджета — как кризисное обеспечение по вынужденной безработице.

"Для тех, кто в период карантина остался без денег на существование, должен быть разработан механизм доступной, простой помощи — без очередей в собесах и бюрократии. Полагаю, государственная помощь на продукты и лекарства — как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 — 3000 грн в месяц", — написал министр в соцсети.

Также он рекомендует на время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% — 75%, а также — на государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц.

А еще Аваков предлагает на государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

"Нет, я не коммунист, не фантазер — и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам — денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические", — заявил министр внутренних дел.

Читайте также: Полшага до дефолта и как его можно было избежать

При этом он назвал 8 таких шагов:

- Верховной Раде немедленно — пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры;

- увеличить дефицит госбюджета — существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум;

- провести секвестр бюджета — сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции, не допуская ущерба по линии обороны и безопасности;

- обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса;

- немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы;

Читайте также: Аваков хочет ввести тотальный карантин по всей Украине

- жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы;

- ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране — сразу по окончанию карантина — и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики — дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение;

- принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса — от мала до велика — по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны НБУ;

- предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение.

Аваков считает, что без этих и других экстраординарных мер — "нам будет чудовищно сложно".

Читайте также: Кабмин предлагает органам власти меняться своими полномочиями на период карантина

"Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период. Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал — важно, чтобы каждый из Вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации", — добавил министр.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.