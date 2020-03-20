День с наибольшим количеством жертв: 627 зараженных коронавирусом умерли в Италии за сутки

В Италии за последние сутки зарегистрировано 627 смертей зараженных коронавирусом, сообщает Reuters.

Это самое большое число умерших за день в стране за четыре недели, с тех пор там началась вспышка эпидемия коронавируса. Количество инфицированных SARS-CoV-2 в Италии за день выросло с 41035 до 47021.

Число выздоровевших также увеличивается, достигнув 5 129 (+689 человек за вчерашний день), пишет IlGiornale.

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С начала эпидемии коронавируса в стране 47 021 человек заразились вирусом Sars-CoV-247, причем за один день произошло 5 986 новых случаев заболевания (рост на 14,6%).

Число смертей от COVID-19 — формы пневмонии, вызываемой коронавирусом, превысило 4 тысячи. Это самое большое количество погибших среди всех стран мира.

19 марта в Италии впервые зафиксировали больше умерших от коронавируса, чем в Китае, где вирус зафиксировали впервые.

При этом вылечились 5129 человек, 2655 находятся в реанимации. На данный момент в Италии 37,86 тысячи пациентов зараженных коронавирусом.

Чрезвычайная ситуация с коронавирусом в настоящее время затрагивает всю Европу, но показатели смертности в других странах ниже, чем в Италии, отмечает IlGiornale.

В Италии соотношение между пациентами с положительной реакцией на COVID-19 и умершими составляет 8,2%, тогда как в Германии и Австрии оно составляет всего 0,3%. В Германии в настоящее время насчитывается 15 320 человек инфицированныз и 44 смертельных исхода, в в Австрии — 2 013 инфицированных и 6 умерших.

В других европейских странах похожая ситуация. В Норвегии смертность — 0,4% (1 781 случай заражения и 7 смертельных исходов), в Дании 0,5% (1 151 зараженных и 6 умерших), в Швейцарии чуть более 1% (4 164 инфицированных и 43 смертельных случая).

Соотношение между инфицированными и умершими немного увеличилось во Франции, Бельгии и Испании — 3,4%, 1,2% и 4,6% соответственно. Уровень смертности в Великобритании выше — 5,1%. Но меньше, чем в Италии.

Экономика Италии из-за коронавируса может до конца года сократиться примерно на 3%, сообщило Reuters со ссылкой на два анонимных источника в Министерстве финансов страны.

По последним данным данным, в мире официально зарегистрировано более 224, 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 10 тысяч смертей и более 86 тысяч случаев выздоровления.

В Украине официально подтверждено 27 случаев заболевания и три смерти.

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С 12 марта по 3 апреля по всей стране объявили карантин: приостановили занятия в школах и запретили массовые собрания более 200 человек.

С 15 марта страна на две недели закрыла границы для иностранцев и для жителей временно оккупированных территорий. С 17 марта - полностью ограничила пассажирское авиасообщение.