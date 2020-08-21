Іпотека нижче 10%: що сьогодні пропонують банки і яким попитом реагують українці

Старт державному курсу на зниження банківських ставок до 10% за кредитами на покупку житла був даний іще влітку 2019 року — тоді Олексій Гончарук, який на той момент був заступником керівника офісу президента, заявив, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами будуть знижені з більш ніж 20% до 12-13% річних.

Запровадити в країні іпотечний кредит під 10% річних офіційно президент України Володимир Зеленський пообіцяв 20 травня 2020 року підчас прес-конференції. Тоді він заявив: "Уже рік я, чесно вам скажу, борюся, і це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була по 10%. Найближчим часом в Україні вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина України під 10%".

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Сама державна програма "Доступне житло під 10%" стартувала з початку липня цього року. Уже за місяць, згідно з інформацією офісу президента, в рамках цієї програми українці отримали більше 200 іпотечних кредитів — загальний обсяг наданих позик склав 75 млн грн.

Під 10% чи від 10%

В той же час, статистика найбільшого в Україні банку — ПриватБанку, який першим з 1 липня почав кредитувати в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", виглядає досить скромною.

"Станом на 18 серпня іпотеку під 10% оформили 16 клієнтів з міст Черкаси, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Вінниця, Луцьк, Рівне, Запоріжжя, Дніпро, Чернігів", — каже в коментарі Delo.ua керівник регіонального прес-офісу ПриватБанку Олександр Жильцов.

Зазначимо, іще до запуску програми попередні підрахунки фахівців ПриватБанку показували, що на початку впровадження державної програми "Доступне житло під 10%", пільговими умовами кредитування зможуть скористуватися понад 300 тисяч українців.

Сьогодні в ПриватБанку заявляють, що програмою "Іпотека під 10%" можуть скористатися близько 440 тисяч клієнтів ПриватБанку.

"Програма "Іпотека під 10" — це перший крок, щоб зробити придбання житла більш доступним для українців. Доступну іпотеку можна отримати на строк до 20 років. Початковий внесок позичальника становить від 30% вартості житла. В рамках пільгової програми українці можуть придбати як житло на вторинному ринку, так і квартири у новобудовах, що введені в експлуатацію", — каже Жильцов.

В тому чому 440 тисяч потенційних клієнтів ПриватБанку не поспішають скористатися програмою іпотеки під 10%. Відповідальний за будівництво житла і забезпечення населення житловою площею заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп вбачає ряд "підводних каменів" програми.

"Якщо вчитатися в умови, то спливають численні нюанси. По-перше, ставка 10% зберігається тільки на перший рік кредитування. Надалі ставка розраховується за спеціальним індексом, який залежить від депозитної ставки і плюс 4% зверху. Станом на липень цей індекс становив 9,1%. Тобто, якби зараз у позичальника йшов другий рік, то йому довелося би платити вже не 10%, а 13,1%", — зазначає він.

До того ж, є ще умови відповідності потенційного позичальника програмі. "Потрібно входити до 20% кращих клієнтів банку, не повинно бути прострочень за кредитами понад 15 днів протягом 2020 року, потенційний позичальник не повинен був звертатися за реструктуризацією або кредитними канікулами і головне — він повинен отримувати зарплату в ПриватБанку", — каже Непоп.

Оновлена програма іпотечного кредитування зі ставками від 8%, яку з 1 липня запустив Кредобанк, також передбачає, що з кожним роком ставка буде рости.

"До прикладу, в купівлі нерухомості на вторинному ринку при участі власними коштами від 40% клієнту пропонується протягом 1 року кредитування ставка на рівні 10%, 2-ого — 12%, 3-ого року — 14%, 4-го та наступних — UIRD3M + 3,50%, при цьому у випадку виконання умови безготівкового зарахування коштів у розмірі доходу, прийнятого при розрахунку суми кредиту (оплата праці, підприємницький дохід, інше) протягом поточного місяця ставка знижується в наступному місяці на 2 п.п. Тобто в підсумку така ставка становитиме відповідно 8%-10%-12%", — каже в коментарі Delo.ua директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Орися Юзвишин.

Аналогічні підходи застосовуються в Кредобанку до кредитування як на первинному так і на вторинному ринку, а також при кредитуванні на поточні потреби, тільки що з певною різницею в ціні, що відповідає за компенсацію ризик кредитування відповідно до цілі (до прикладу кредитування на вторинному ринку в порівнянні до первинного).

"Такі підходи дозволили суттєво наростити практично вдвічі кредитування протягом липня 2020 року та досягнути показника продаж на рівні більшому, ніж 100 млн грн", — каже Орися Юзвишин.

Лідером іпотечного кредитування сьогодні називає себе Ощадбанк: за інформацією банку його доля ринку складає 35%.

"З початку року банк видав більш ніж 500 іпотечних кредитів на суму понад 300 млн грн. Впродовж усього періоду дії карантинних обмежень банк зберігає позитивну динаміку іпотечного кредитування. У липні 2020 року видав більше 82 млн грн іпотечних кредитів, ця сума є рекордною за останні чотири роки", — каже в коментарі Delo.ua директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова.

Першими, кому почав видавати кредити на житло Ощадбанк за ставкою 9,99% річних стали працівники медичної сфери. Відповідну програму для них "Звісно, Док" Ощадбанк запустив іще у квітні цього року. У липні Ощадбанк розширив коло клієнтів і запустив програму "Звісно, 9,99", в рамках якої під 9,99% річних кредити на житло, окрім медиків, також зможуть отримати працівники Нацполіції і Держслужби з надзвичайних ситуацій, співробітники сфери освіти, державних організацій, а також фізичні особи, які планують купити квартири на вторинному ринку в житлових комплексах від партнера банку KAN.

Для всіх інших клієнтів банку у липні цього року Ощадбанк знизив відсоткову ставку на 2 процентних пункти за стандартними іпотечними програмами. Залежно від початкового внеску ставки стартують від 13,49%.

"Важлива перевага іпотечних програм Ощадбанку — фіксована процентна ставка протягом усього терміну користування кредитом. Клієнт спочатку може чітко оцінити повну вартість кредиту і визначити суму платежу за кожен місяць користування ним. Відсоткова ставка за кредитними договорами не буде переглянута через рік або два, вона не залежить від вартості депозитних ресурсів протягом терміну користування кредитом. Початковий внесок за визначеними програмами становить від 20%, а з додатковим забезпеченням (заставою) — від 10%", — зазначає Валерія Малахова.

Про те, що ініціативи НБУ, Кабміну та президента, які проводяться стосовно впровадження доступної іпотеки, сприяють росту попиту на купівлю житла за рахунок кредитних коштів, говорять і в Укргазбанку.

"У зв'язку з впровадженням карантину, у квітні-травні 2020 року в банку діяли тимчасові обмеження стосовно погодження та розгляду заявок на іпотечні кредити. Однак уже з червня 2020 року Укргазбанк знизив відсоткову ставку по іпотечним кредитам до рівня, нижчого, ніж був до впровадження карантинних обмежень. Як наслідок, в червні 2020 року було близько 200 заявок на іпотеку, а в липні 2020 року кількість заявок збільшилася більше ніж в 3 рази. І даний показник поступово збільшується. При цьому з 1 липня цього року банком було видано більше 100 іпотечних кредитів на суму майже 80 млн грн", — каже в коментарі Delo.ua начальник управління розвитку продуктів Укргазбанку Віталій Годун.

Зазначимо, мінімальна ставка, яку пропонує Укргазбанк за іпотекою, складає 8,8% річних. Така ставка діє тільки у перший рік кредитування (далі подібно схемам ПриватБанку і Кредобанку буде рости) на купівлю житла на вторинному ринку.

Зараз в продуктовій лінійці кредитів Укргазбанку є всі можливі іпотечні продукти: кредит на купівлю житла на первинному ринку, на купівлю житла на первинному ринку, на споживчі цілі під заставу вже існуючої нерухомості, а також на купівлю житла на первинному ринку. Крім того, на сьогодні в банку діють партнерські умови кредитування з акредитованими та перевіреними Банком забудовниками.

Загалом же, якщо розглянути іпотечні програми усіх українських банків, то можна прийти до висновку, що мрія Зеленського "іпотека для кожного громадянина України під 10%" — це поки що тільки мрія.

Вторинний, а не первинний

Попри те, що на етапі запуску державної програми "Доступне житло під 10%" в уряді розраховували, що дешева іпотека буде стимулюватиме сферу будівництва. Однак, наприклад, у ЄС частка будівництва в структурі ВВП сягає 5-6%, а в Україні — тільки 2%. Тож сьогодні, як говорять у банках, позичальники в основному беруть кредит на житло на вторинному ринку.

"Цього року попит на іпотечне кредитування серед клієнтів Ощадбанку орієнтовно розподіляється наступним чином: 63% кредитів видається на придбання житла на вторинному ринку, 1% кредитів — на купівлю житла на первинному ринку, а 36% складають споживчі кредити під іпотеку", — каже Валерія Малахова.

Житло на вторинному ринку за кредитні кошти, за словами Олександра Жильцова, купляють в основному і клієнти ПриватБанку.

Суттєве перевищення об'ємів кредитування на купівлю житла на вторинному ринку об'ємів виданих кредитів на первинному ринку, Віталій Годун пояснює тим, що на початку введення карантинних обмежень ряд забудовників/новобудов знизили темпи будівництва, а деякі об'єкти навіть "заморозили".

Іще раніше президент Конфедерації будівельників Лев Парцхаладзе прогнозував, що після запуску іпотеки під 9-10% обсяги будівництва в Україні збільшаться на 30-40%.

Іпотечні перспективи

Подальше зниження процентних ставок на житлові кредити, за словами Орисі Юзвишин, суттєво буде залежати від вартості запозичених ресурсів, показників інфляції та інших важливих показників макроекономічної ситуації на ринку.

"Кредобанк планує і надалі розвивати та вдосконалювати іпотечну пропозицію, маючи на меті зробити її пропозицією, яка творить імідж банку та залучає нових клієнтів. Крім того, іпотечний кредит від Кредобанку має стати продуктом, довкола якого будується довгострокове та взаємно вигідне партнерство клієнта з банком", — зазначає директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк".

Про те, що знижувати ставки за іпотекою за сприятливих умов ринку будуть і надалі, кажуть і в ПриватБанку.

"Зрушення, які відбуваються і на рівні НБУ, і на рівні Кабміну, і в нормативно-законодавчій площині, свідчить про досяжність поставленої мети — доступної іпотеки у 2020 році. Така проактивна участь НБУ, що імпонує нам, надає всі передумови для відновлення іпотечного кредитування широких верств населення на доступних умовах уже в 2020 році", — говорить Віталій Годун.

Враховуючи позицію керівництва країни щодо впровадження доступної іпотеки, за словами Годуна, можна говорити про те, що всі учасники процесу іпотечного кредитування зацікавлені в тому та працюють над тим, щоб зробити іпотеку доступним інструментом для населення. "В той же час, введення обмежень у зв"язку з коронавірусом, призвели до невизначеної економічної ситуації в країні та світі. Однак ми впевнені, що можливо і не такими швидкими темпами, як того хотілося б, умови іпотечного кредитування все одно будуть змінюватися в кращу сторону для населення", — зазначає начальник управління розвитку продуктів Укргазбанку.

До кінця цього року Укргазбанк планує за рахунок кредитних коштів забезпечити ще щонайменше 400-450 українських сімей власним житлом.

"Зважаючи на істотне зниження НБУ облікової ставки в 2020 році, тенденції до зниження процентних ставок по депозитах, обов'язкові резерви, прибуток банку, непроцентні витрати, ціну ризику і інші витрати, відсутність значних шоків на фінансових і валютних ринках, ставка по іпотечних кредитах може зменшуватися і далі. Тому нові цікаві пропозиції та пільгові програми від Ощадбанку також можуть бути", — розповідає Валерія Малахова.

Саме пожвавлення іпотечного кредитування, за словами Віталія Годуна, буде рушійною силою, яка позитивно вплине і на вирішення соціальних проблем — задоволення відкладеного попиту у населення у забезпеченні нагальної потреби у житлі, а також позитивно вплине на економічні процеси: нові робочі місця, збільшення податків оновлення житлової інфраструктури.

"І взагалі, наявність іпотечних кредитів, це як лакмусовий папірець, що засвідчує позитивні зрушення у державі та економіці, з боку позичальників — наявність платоспроможних клієнтів, це свідчення, що доходи населення зростають, збільшення кредитних угод — засвідчує позитивний прогноз банківської сфери у довгостроковій перспективі", — резюмує Віталій Годун.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua