Эвакуировать всех украинских дипломатов из РФ пока нет нужды — госсекретарь МИД

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Баньков отмечает, что пока нет необходимости эвакуировать весь украинский дипломатический корпус из России. Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

"Из конкретных случаев из новейшей истории украинской дипломатии можно вспомнить меры относительно наших дипломатических учреждений во время развития конфликта в Сирии, когда мы эвакуировали посольство оттуда и перебросили функции нашего посольства на наши посольства в других странах. Посольство, работавшее в Ливии, было эвакуировано в Тунис", — отметил дипломат.

Баньков подчеркнул, что в тех случаях из-за военных действий была под угрозой физическая безопасность работников.

"Необходимости принимать подобные действия в России пока нет. Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", — сказал госсекретарь министерства.

Он также отметил, что сейчас, все же, нет жесткого императива о том, что семьям украинских дипломатов нельзя быть с ними в России, как это было в 2014 году, однако лишь немногие из семей сотрудников украинских дипучреждений сейчас находятся вместе с ними в РФ.

Чиновник также сообщил, что во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России на сегодня работают 37 сотрудников. В то же время в Украине российских дипломатов — 69.

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"В 2013 году только в нашем посольстве в Российской Федерации в Москве работало около 60 человек. Возможно, даже и больше. После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое... Ведь нагнетание и атмосфера конфликтности создавали огромное давление, прежде всего, в бытовом плане на них, это очень сильно влияло на работу сотрудников", — добавил Баньков.

Госсекретарь МИД также прокомментировал обвинения российской стороны в адрес консула Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, уличенного, как утверждается, в получении секретных сведений о гражданах из базы российских силовиков.

"Честно скажу, трудно представить, что кто-то мог получить доступ к базам секретных документов ФСБ, находясь в России, находясь, очевидно, под круглосуточным наблюдением и ФСБ, и других российских силовых органов. Объявления нашего консула "персоной нон грата" — чистая провокация", — убежден он.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Сосонюка. Его обвинили в шпионаже, а именно в получении закрытой информации баз данных российских правоохранительных органов.

В МИД РФ впоследствии заявили, что эти данные могли понадобиться украинским властям "для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников" в России.

В ответ на решение о выдворении Сосонюка 19 апреля МИД Украины направил в посольство России в Киеве ноту об объявлении советника посольства persona non grata из-за якобы проводившейся им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, о которой, однако, ничего не сообщалось.

В то же время в российском дипведомстве заявили, что не считают высылку Украиной советника посольства РФ симметричной мерой в ответ на высылку Сосонюка, поскольку этот советник "не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций".

26 апреля МИД РФ объявил, что в связи с этим высылает сотрудника посольства Украины в Москве, который якобы также занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. О ней, однако, также ничего предметного не сообщалось.

27 апреля зеркальные меры предприняла снова Украина, объявив персоной нон грата уже российского консула в Одессе.