Общество 30 минут назад

ГБР сообщило командующему Воздушных сил о подозрении в катастрофе Ан-26 в Чугуеве

Кроме того, подозрения объявлены еще двум лицам, причастным к крушению учебного самолета, повлекшему гибель 26 человек

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, а также руководителя полетов и командира воинской части в связи с авиакатастрофой Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

Об этом сообщил на брифинге 18 декабря руководитель управления по расследованию преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"На сегодняшний день мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, а также уведомлен о подозрении командующий Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", — сказал представитель ГБР.

ГБР установило, что должностные лица воинской части допустили нарушения как на стадии подготовки полета, так и во время катастрофы. В частности, на борт были допущены посторонние — курсанты-летчики, не имевшие опыта управления самолетом.

Кроме того, по словам Приймачка, командир воздушного судна не имел навыков управления самолетом в ночное время. В ГБР при этом говорят, что установлены еще не все причастные к трагедии.

Читайте также:
В "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте АН-26, который разбился в Чугуеве

Напомним, 25 сентября около 20:50 на трассу Киев — Харьков — Должанский в Харьковской области упал самолет Ан-26. Катастрофа произошла во время планового учебного полета, когда самолет садился на аэродром воинской части в Чугуеве.

На борту было 27 человек, включая 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. 25 из них погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

ГБР открыло производство по статье 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).

Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы назвала системные нарушения правил выполнения учебных полетов в ХНУВС в числе главных причин катастрофы. В частности, выявлено отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц университета, а также непроведение всестороннего анализа характера локального отказа авиатехники с моделированием правильных и слаженных действий для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане
В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане
ЕСПЧ назначил заседание по делу "Украина и Нидерланды против РФ" на 15 сентября 2021 года
ЕСПЧ назначил заседание по делу "Украина и Нидерланды против РФ" на 15 сентября 2021 года
10 человек пострадали в ДТП во Львовской области (ФОТО)
10 человек пострадали в ДТП во Львовской области (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина требует от Боснии объяснить происхождение подаренной Лаврову "иконы из Луганска"

  3. В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане

  4. "Впервые назвали власть оккупационной": МИД доволен резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму

  5. "Большая сложность — это доказать государству, что метод кнута не работает", — Штрафы UA

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...