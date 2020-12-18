ГБР сообщило командующему Воздушных сил о подозрении в катастрофе Ан-26 в Чугуеве

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, а также руководителя полетов и командира воинской части в связи с авиакатастрофой Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

Об этом сообщил на брифинге 18 декабря руководитель управления по расследованию преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

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"На сегодняшний день мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, а также уведомлен о подозрении командующий Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", — сказал представитель ГБР.

ГБР установило, что должностные лица воинской части допустили нарушения как на стадии подготовки полета, так и во время катастрофы. В частности, на борт были допущены посторонние — курсанты-летчики, не имевшие опыта управления самолетом.

Кроме того, по словам Приймачка, командир воздушного судна не имел навыков управления самолетом в ночное время. В ГБР при этом говорят, что установлены еще не все причастные к трагедии.

Напомним, 25 сентября около 20:50 на трассу Киев — Харьков — Должанский в Харьковской области упал самолет Ан-26. Катастрофа произошла во время планового учебного полета, когда самолет садился на аэродром воинской части в Чугуеве.

На борту было 27 человек, включая 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. 25 из них погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

ГБР открыло производство по статье 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).

Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы назвала системные нарушения правил выполнения учебных полетов в ХНУВС в числе главных причин катастрофы. В частности, выявлено отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц университета, а также непроведение всестороннего анализа характера локального отказа авиатехники с моделированием правильных и слаженных действий для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую.