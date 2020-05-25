Общество 1 час назад

Киево-Печерская лавра открылась после карантина — УПЦ МП

Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля по решению столичных властей

Фото: УПЦ МП Фото: УПЦ МП
Фото: УПЦ МП

Сегодня, 25 мая, сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской Православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

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По информации УПЦ МП, отныне вход в монастырь не охраняется представителями полиции.

"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности, его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 метров должны присутствовать не более одного человека", — говорится в сообщении.

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Напомним, 13 апреля Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, была закрыта на карантин.

Ранее сообщалось, что Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что в пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служение в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина.

Также сообщалось, что на Пасхальные праздники в Киевской области продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с карантином из-за коронавирусной инфекции.

 

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