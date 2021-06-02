Экономика 1 час назад

"Я мультимиллионер, мне эти $50 тысяч — никуда", — Милованов о приписываемой ему взятке

При этом Милованов считает, что журналист Бутусов обвинил его в коррупции из зависти

Тимофей Милованов/ фото: BBC Тимофей Милованов/ фото: BBC
Тимофей Милованов/ фото: BBC

Новоназначенный председатель наблюдательного совета "Укроборонпром", президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Тимофей Милованов отрицает, что победа в Киевской школы экономики в тендере дочернего предприятия "Укроборонпрома" компании "Спецтехноэкспорт" на сумму в 1,68 млн гривен (более 50 тыс. долларов) является взяткой. Об этом он сказал на пресс-конференции 2 июня.

"Я мультимиллионер, мне эти 50 тысяч долларов — никуда", — сказал Милованов.

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Ранее главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что КШЭ, руководителем которой долгое время был Милованов, в день его назначения на пост члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" получила, по сути, взятку в 1,68 млн гривен. Бутусов указал, что в день назначения Милованова в системе публичных закупок ProZorro был опубликован договор между "Спецтехноэкспортом" и КШЭ на проведение исследований. Торги были проведены 20 мая, однако, кроме КШЭ, другие компании в тендере не участвовали.

В свою очередь Милованов считает, что одна из причин обвинений со стороны журналиста — зависть.

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"Я с этим сталкиваюсь кругом, где бы я ни работал в Украине. Я сам свою "жабу" пытаюсь остановить, этому меня научили в Америке... Он меня атакует, потому что нам платят за исследования, а ему не платят. Наши исследования внедряет государство, а его нет", — отметил председатель набсовета.

Напомним, что утром 2 июня "Укроборонпром" объявил, что набсовет единогласно избрал Милованова своим председателем. Он вошел в набсовет лишь две недели назад согласно указу президента Владимира Зеленского от 21 мая.

При этом накануне выяснилось, что за день до этого, 20 мая, дочернее предприятие концерна "Спецтехноэкспорт" заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что такие траты для "Спецтехноэкспорта" непрофильные, и припомнил при этом, в частности, "огромные растущие долги по зарплате в концерне при абсолютно фейковом плане производства".

В итоге руководителю КШЭ пришлось оправдываться, заявив об отмене данного контракта и намерении провести эту же работу бесплатно. При этом Милованов также предложил любому госпредприятию провести аналогичную аналитику за те же 50 тысяч долларов, подчеркнув, что это "не такие большие деньги" за такой объем работы, а рыночная цена на самом деле составляет 250 тысяч долларов.

Отметим, что 3 декабря 2020 года в "Укроборонпроме" по решению Зеленского сменился генеральный директор — им стал бывший глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев.

В тот же день он объявил, что в 2021 году концерн планируют ликвидировать. Позже Гусев рассказал, что концерн планируется трансформировать в шесть отраслевых холдингов, в которые войдут лишь 65 предприятий из нынешних 137.

В свою очередь в "Укроборонпроме" в январе также заявили, что одним из ключевых и обязательных показателей эффективности работы сотрудников госконцерна в 2021 году станет количество прочитываемых ими книг.

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