Курс гривни начал расти: аналитики называют это временным явлением

За прошедшую банковскую неделю — 13-17 сентября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,6782 грн/доллар до 26,6672 грн/доллар, к евро — с 31,5843 грн/евро до 31,37 грн/евро.

Официальный курс валют на 20 сентября 2021 года:

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✅ 1 доллар США — 26,7028 грн;

✅ 1 евро — 31,4626 грн;

✅ 1 злотый — 6,8678 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,7839 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,8632 грн.

Отметим, официальный обменный курс гривни к доллару согласно монетарному обзору НБУ в июле 2021 года укрепился на 1,1%. По итогам трех месяцев лета 2021 года курс гривни вырос на 2,2%.

Средний курс доллара в банках с понедельника по пятницу снизился с 26,65/26,85 грн/доллар до 26,63/26,80 грн/доллар, евро — с 31,35/31,70 грн/евро до 31,25/31,55 грн/евро

На межбанковском валютном рынке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,71/26,73 грн / доллар до 26,665/26,685 грн/доллар и относительно евро — с 31,4643/31,4879 грн/евро до 31,3447/31,3682 грн/евро.

Еще более существенному укреплению гривни, по словам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, на прошлой неделе помешал Нацбанк, который выкупил порядка 30 млн долларов "излишка" предложения.

На этой неделе курс гривни, с точки зрения аналитиков, во многом будет зависеть от завтрашнего результата аукциона по размещению ОВГЗ. Минфин планирует предложить рынку 21 сентября 2021 года облигации 6-ти выпусков в гривнях со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 месяцев, а также 24 месяца — в долларах США.

На прошлой неделе, по оценкам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, отток из гривневых гособлигаций составил свыше 1,9 млрд гривен. "И это несмотря на повышение учетной ставки НБУ и рост доходности среднесрочных бондов", — отмечает он.

Андрей Гойлов допускает, что повышение доходности по ОВГЗ может заинтересовать нерезидентов и они примут участие в завтрашнем размещении.

Вместе с этим аналитик RoboForex акцентирует внимание на том, что с момента последнего присутствия на аукционах Кабмина нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 13,15 млрд грн, до 95,50 млрд. "В случае, если нерезиденты выйдут на межбанк с покупками иностранных валют, гривня окажется под сильнейшим давлением", — говорит он.

При неблагоприятном сценарии Андрей Гойлов полагает, что на текущей неделе доллар к гривне возобновит рост к уровню 27 грн/доллар, а единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится до отметки 31,95 грн/евро.

"Ожидаем, что в ближайшее время гривня продолжит ослабление в зону 26,80-26,85 гривни за доллар. В среднесрочной перспективе сохраняем ожидания ослабления до 27 гривен за доллар", — говорит в свою очередь Андрей Шевчишин.

В своем прогнозе по курсу гривни аналитик Forex Club отмечает, что страна готовится к сложному зимнему периоду, а цены на энергоносители находятся на максимальных отметках, что потребует дополнительных расходов от несубсидируемых пользователей. Наряду с этим на высоких уровнях грозит остаться инфляция.

Тем не менее, на заложенный Кабмином в проекте госбюджета на 2022 год курс доллара США к гривне на уровне 28,70 грн/доллар аналитики ориентироваться не советуют.

"Замечу, что реальный рыночный курс редко соответствовал прогнозам Кабмина, поэтому такой сценарий рассматриваю как самый пессимистичный", — говорит в частности Андрей Гойлов.

Напомним, в госбюджет на текущий 2021 год Кабмином был заложен курс 29,1 грн/доллар.

Оптимистичным сценарием для гривни в перспективе на осень эксперты называют диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.