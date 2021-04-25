Львовскую область вывели из "красной" зоны

Сегодня, 25 апреля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
По его словам, в ходе заседания Государственная комиссия решила отменить:
– с 00:00 26 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области;
– применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.
Ранее о том, что вскоре "красный" уровень эпидбезопасности могут отменить во Львовской, Киевской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и в Киеве сообщал и главный санврач Виктор Ляшко.
Кроме этого, о выходе из "красной" зоны также заявляли в Киевской школе экономики.
Напомним, что накануне Госкомиссия по ТЭБ и ЧС отменила с 22 апреля "красную" зону в Черновицкой области.
Перед этим с 10 апреля из "красной" зоны был исключен первый регион — Ивано-Франковская область, а с 11 апреля за ней последовало Закарпатье.
Отметим также, что 21 апреля Кабинет министров решил продлить в Украине усиленные карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 30 июня.
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