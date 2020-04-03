Политика 50 минут назад

Минобразования объяснило, как подать документы на зачисление в 1 класс на карантине

Подать документы можно будет онлайн или уже после карантина

Минобразования объяснило, как подать документы на зачисление в 1 класс на карантине Минобразования объяснило, как подать документы на зачисление в 1 класс на карантине
Первоклассники. Фото: mon.gov.ua

Школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или переносить сроки их приема в зависимости от сроков карантина.

Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте Министерства образования и науки Украины.

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"Закон, принятый для предотвращения эпидемии COVID-19, позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина — это касается и учебных заведений. То есть, прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе — онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы", — отметила руководитель Минобразования Любомира Мандзий.

По ее словам, решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования. В частности, учредитель может разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи.

При этом входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в заведения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. В то же время срок приема заявлений не может быть меньше месяца.

"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта", — подчеркнула Мандзий.

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Как отмечается, информация о сроках приема документов и способах их подачи должна быть обнародована в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Учебные заведения или их учредители должны опубликовать ее на собственных сайтах.

Ранее в Минобразования заявляли, что нынешний учебный год продлевать из-за карантина не будут.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки совместно с Украинским центром оценивания качества образования прорабатывают несколько сценариев проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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