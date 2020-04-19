Общество 1 час назад

Минздрав хочет лечить COVID-19 препаратом от вируса Эбола

В настоящее время ведутся переговоры о поставках этого лекарства в Украину

Минздрав хочет лечить COVID-19 препаратом от вируса Эбола Минздрав хочет лечить COVID-19 препаратом от вируса Эбола
Фото: 24 канал

Протокол Министерства здравоохранения предусматривает использование для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 препарата, используемого при лечении вируса Эбола.

Об этом сегодня, 19 апреля, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, сейчас ведутся переговоры о поставках этого лекарства в Украину.

"Лекарственное средство "Рендесивир" было включено в наш протокол к нашему стандарту лечения, который утвердили сразу после моего вступления в должность, и 2 апреля он был уже включен в наш протокол. Это противовирусный препарат, изготавливаемый одной из ведущих американских компаний. Он в свое время применялся при лечении от вируса Эбола, но результаты были не слишком хорошие", — сказал Степанов.

Степанов отметил, что при составлении протокола украинские врачи смотрели на опыт ведущих стран мира, включая США и ЕС.

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"Это лекарственное средство было включено в протокол лечения. Оно, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях. Сейчас Минздрав занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти в Украину, в том числе, с помощью дипломатических каналов", — добавил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 449 инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, 141 человек умер, 347 пациентов выздоровели.

При этом, за последние сутки в Украине количество медработников, которые заражены коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось на 53 человека.

Ранее сообщалось, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови, ее запасы снизились в два-четыре раза.

Перед этим киевские медики отмечали, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине может быть после Пасхи.

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