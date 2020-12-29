На выплату "карантинной помощи" ФЛП из бюджета потратили уже 3,4 млрд грн

В 2020 году финансирование программы для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" составило уже 17 млрд грн, а по карантинным программам — 4,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, физлицам-предпринимателям было одобрено 424159 заявок на выплату "карантинных" 8 тысяч грн. Сумма этих выплат составила, соответственно, 3,39 млрд грн.

На получение помощи работникам в сумме до 8 тысяч грн было подано более 7 тысяч пакетов документов на 158 тысяч человек. Общая сумма выплат составила 651 млн грн.

Кроме того, одобрено 1209 заявок на компенсацию единого соцвзноса на общую сумму 204 млн грн.

Читайте также: НБУ ввел новые антикризисные меры для поддержки банков во время карантина

По мнению министра экономики Игоря Петрашко, эти три карантинные программы, запущенные лишь в конце года, дадут хороший стимуляционный эффект в начале года следующего.

Напомним, карантинные выплаты лицам, которые могут потерять доход из-за введенных карантинных ограничений, начались неделю назад. В первый же день было выплачено 2,24 млрд грн.