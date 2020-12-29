Экономика 1 час назад

На выплату "карантинной помощи" ФЛП из бюджета потратили уже 3,4 млрд грн

Еще 651 млн грн пошли на выплаты работникам, которые могут лишиться заработка из-за карантина

Фото: Пенсионный фонд Фото: Пенсионный фонд
Фото: Пенсионный фонд

В 2020 году финансирование программы для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" составило уже 17 млрд грн, а по карантинным программам — 4,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, физлицам-предпринимателям было одобрено 424159 заявок на выплату "карантинных" 8 тысяч грн. Сумма этих выплат составила, соответственно, 3,39 млрд грн.

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На получение помощи работникам в сумме до 8 тысяч грн было подано более 7 тысяч пакетов документов на 158 тысяч человек. Общая сумма выплат составила 651 млн грн.

Кроме того, одобрено 1209 заявок на компенсацию единого соцвзноса на общую сумму 204 млн грн.

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По мнению министра экономики Игоря Петрашко, эти три карантинные программы, запущенные лишь в конце года, дадут хороший стимуляционный эффект в начале года следующего.

Напомним, карантинные выплаты лицам, которые могут потерять доход из-за введенных карантинных ограничений, начались неделю назад. В первый же день было выплачено 2,24 млрд грн.

Выплаты предусмотрены законом, вступившим в силу 10 декабря и осуществляются на основании заявлений, подаваемых застрахованным лицом. Изначально срок заявлений был определен до 21 декабря включительно, но потом продлен до конца года.

Отметим также, что 28 декабря Кабинет министров расширил и либерализовал упомянутую выше госпограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

По данным правительства на эту дату, общее количество заявок на участие в программе достигло 58374, а их общая сумма — 69 млрд грн. Всего за весь период действия программы подписано 7158 кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд грн.

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