Нардепа от "Слуги народа" госпитализировали после позитивного теста на коронавирус

Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что сдал 2 теста на коронавирус.

Один оказался позитивным, второй — негативным, а результаты третьего теста ожидаются, сообщил парламентарий на своей странице в Facebook.

"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу и настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо. Обнаружили левостороннее воспаление легких", — рассказал нардеп.

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По его словам, с нардепом Шаховым он не пересекался и в последние месяцы за границей не был.

"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", — отметил Горбенко.

"Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы "болеть онлайн" и читать о себе в интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена", — подытожил он.

Напомним, первым среди народных депутатов Украины на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Позже нардеп Сергей Вельможный с сыном, у которых есть подозрение на COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

Также коронавирус был выявлен у еще одного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александра Лукашева.

Таким образом, коронавирусом заразились уже четверо украинских парламентариев.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.