НБУ одобрил назначение Роднянского-младшего членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского

Национальный банк Украины согласовал назначение Розы Тапановой и Александра Роднянского-младшего членами наблюдательного совета государственного Ощадбанка по квотам правительства и президента соответственно.

Об этом со ссылкой на трех собеседников в Нацбанке и Ощадбанке сообщает Liga.net.

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Позже эту информацию подтвердили изданию и в пресс-службе НБУ.

"Тапанова и Роднянский прошли тест и собеседование в НБУ и были единогласно утверждены Комитетом по надзору 24 мая", — рассказал один из собеседников.

В то же время Тапанова подтвердила изданию, что успешно прошла тестирование.

Напомним, после увольнения Тараса Кириченко в апреле правительство назначило Розу Тапанову членом наблюдательного совета Ощадбанка.

Тапанова ранее была руководителем Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Также она была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", среди основателей и бенефициаров которой, по данным Opendatabot, указан глава Офиса президента Андрей Ермак.

В марте 2021 года Кабмин назначил Александра Роднянского-младшего — сына экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского — членом наблюдательного совета Ощадбанка как представителя государства от президента.

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Ранее сообщалось, что сын экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского претендует на должность члена набсовета Ощадбанка.

В 2020 году он получил 1,69 млн грн дохода от Кембриджского университета, 153,6 тысячи грн дохода от предпринимательской деятельности, 121,7 тысячи грн дохода за отчуждение имущества компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Известно, что Роднянскому-младшему принадлежит часть жилого дома в Великобритании общей площадью 150 квадратных метров, квартира в Украине площадью 179,7 квадратных метра. Кроме этого, Роднянский имеет право пользования недвижимостью в России, в частности, квартирой, жилым домом площадью 364,8 квадратных метра и земельным участком площадью 1500 квадратных метров.

Супруга Роднянского актриса Янина Студилина известна ролью второго плана в российском телесериале "Ранетки".

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Как сообщалось, Александр Роднянский-младший был главным советником по экономике бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Роднянский также доктор экономических наук, работает профессором Кембриджа.

По данным СМИ, Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента.

Отец, продюсер Александр Роднянский, является одним из основателей украинского телеканала "1+1", с которым сотрудничала студия Зеленского "Квартал 95". В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский.

В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.