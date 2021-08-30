Под Северодонецком опять загорелся лес: в ГСЧС снова уверяют, что тушат его (ФОТО)

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области сообщает о пожаре хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. Сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара поступило спасателям 30 августа в 13:25.

Отмечается, что с помощью техники работники Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором почвы на определенную ширину).

"Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня... С помощью беспилотного летательного прибора спасатели постоянно осуществляли мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.

От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ — 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС — 6 единиц пожарной техники, 35 человек личного состава и штаб Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области

Пожар был локализован в 14:30, его тушение продолжается. Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено.

Напомним, что, отчитываясь о пожарах в районе Северодонецка в начале июля 2020 года, ГУ ГСЧС в Луганской области публиковало фотографии с места событий, заявляя о привлечении к тушению почти 300 своих сотрудников из Луганской и Донецкой областей. Однако в итоге выяснилось, что фактически тушением огня спасатели не занимались.

Следствие установило, что в официальную документацию они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. В действительности же такие меры тогда не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно сфальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

В мае 2021 года дело против начальника одного из отделов облуправления ГСЧС, подстрекавшего сотрудников к этому, и пятерых его подчиненных передали в суд.

Кроме того, Госбюро расследований расследовало и другое дело — о служебной халатности руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, которое касается пожаров, произошедших в регионе несколько позже — в сентябре-октябре 2020 года.

В ноябре ГБР сообщало, что провело обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области по этому делу. Следователи установили, что одной из главных причин пожаров в указанный период было системное хищение топлива, из-за которого спасатели не выезжали на место происшествия, когда нужно было. Причем чтобы скрыть это, автомобилям искусственно накручивался пробег.