Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев через мобильные сети — Геращенко

23 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников о десятках тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.
"От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией корона вируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", — написал Геращенко.
Напомним, жителям Украины запретили покидать страну в туристических целях с целью уменьшения распространения китайского коронавируса.
Ранее правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Также Кабмин на внеочередном заседании 23 марта разрешил лицензиатам в Украине на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.
Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.