Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев через мобильные сети — Геращенко

23 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников о десятках тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.

"От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией корона вируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", — написал Геращенко.

Напомним, жителям Украины запретили покидать страну в туристических целях с целью уменьшения распространения китайского коронавируса.

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Ранее правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Также Кабмин на внеочередном заседании 23 марта разрешил лицензиатам в Украине на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.