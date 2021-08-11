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В мире 20 минут назад

Пожары в Алжире: в огне погибли 42 человека (ФОТО, ВИДЕО)

Пожары бушуют в двух регионах страны к востоку от столицы Алжира

Фото: Ryad Kramdi/AFP/Getty Images Фото: Ryad Kramdi/AFP/Getty Images
Фото: Ryad Kramdi/AFP/Getty Images

В Алжире в результате распространившихся лесных пожаров погибли 42 человека, среди них 25 военнослужащих, участвовавших в спасательной операции.

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Об этом вечером во вторник, 10 августа, сообщил алжирский премьер-министр Айман Бенабдеррахман, передает Deutsche Welle.

В издании отмечают, что благодаря погибшим солдатам удалось спасти жизни более ста человек, которым непосредственно угрожало пламя. Пожары бушуют в двух регионах страны к востоку от столицы Алжира.

По словам министра внутренних дел Камела Бельджуда, для установления виновных будет проведено расследование.

"Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах провинции", — заявил Бельджуд.

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Как сообщает Reuters, с вечера понедельника небольшие пожары опустошили леса как минимум в 16 провинциях Северной Африки.

Ранее сообщалось, что в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны.

Напомним, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны с конца июля бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели. Пламя добралось и до популярной туристической провинции Анталья. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.

Кроме этого, в центре материковой Италии 1 августа начались лесные пожары в регионе Абруццо, на побережье Адриатического моря.

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