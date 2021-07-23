Презервативы с изображением Путина законны: ЕСПЧ вступился за грузинского производителя

Грузинская компания Aiisa, которая производит презервативы, выиграла дело против Грузии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает SOVA.NEWS со ссылкой на организацию "Демократическая инициатива Грузии", которая представляла интересы владелицы компании Анании Гачечиладзе.

По информации издания, Гачечиладзе подала иск в 2018 году после того, как грузинский суд оштрафовал компанию на 500 лари (160 долларов) за оформление некоторых упаковок презервативов и запретил их производство.

Как заявили в городском и апелляционном суде, надписи и изображения на продукции сексуального характера, связанные с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, нарушали моральные устои.

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В частности, среди изображений, размещенных компанией на упаковках презервативов, было и лицо российского президента Владимира Путина, а также Иосифа Сталина.

ЕСПЧ постановил, что в случае Aiisa была нарушена статья 10 Конвенции по правам человека, согласно которой "у каждого есть свобода выражения мысли. Это право подразумевает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ".

ЕСПЧ пришел к выводу, что решения национальных судов, которые ограничили свободу слова истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10.

В суде пояснили, что при поддержке легитимного баланса между ценностями, закрепленными в Конституции Грузии, и Европейской конвенции по правам человека, на решения общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви.

"Такой подход противоречит установленному Конституционным судом Грузии стандарта, согласно которому недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества с помощью государственных институтов, в том числе, суда", — заявили в суде.

В ЕПСЧ напомнили, что в плюралистическом демократическом обществе те, кто выбирает свободу религии, должны принять и смириться с отрицанием другими их религиозных убеждений.

Как сообщалось ранее, Россия обратилась в ЕСПЧ человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, 16 июня в Женеве прошли переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Перед этим президент России Владимир Путин объяснил, почему к украинским границам были стянуты российские войска.