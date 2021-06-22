Реальный ВВП Украины в первом квартале уменьшился на 2,2% — Госстат

В первом квартале 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

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Так, реальный ВВП в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, ВВП сократился на 2,2%.

Ранее в оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%.

При этом номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека составляет 24 тысячи 280 грн.

Как сообщалось, спад валового внутреннего продукта Украины в январе-апреле 2021 года замедлился до 0,2%, свидетельствует оценка Министерства экономики в обзоре экономической активности по итогам апреля этого года.

Перед этим Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

Напомним, Кабинет министров 31 мая одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Согласно базовому сценарию Кабмина, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году.