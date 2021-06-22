Экономика 6 минут назад

Реальный ВВП Украины в первом квартале уменьшился на 2,2% — Госстат

Госстат ухудшил оценку ВВП страны в течение января-марта 2021 года

Фото: business.ua Фото: business.ua
Фото: business.ua

В первом квартале 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, реальный ВВП в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, ВВП сократился на 2,2%.

Ранее в оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%.

При этом номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека составляет 24 тысячи 280 грн.

Читайте также:
Украина выходит на устойчивое восстановление экономики — Шмыгаль

Как сообщалось, спад валового внутреннего продукта Украины в январе-апреле 2021 года замедлился до 0,2%, свидетельствует оценка Министерства экономики в обзоре экономической активности по итогам апреля этого года.

Перед этим Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

Напомним, Кабинет министров 31 мая одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Согласно базовому сценарию Кабмина, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной
Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной
НАТО готово дать членство Украине через ПДЧ: "Киев продвигается вперед на пути реформ"
НАТО готово дать членство Украине через ПДЧ: "Киев продвигается вперед на пути реформ"
Страны G7 намерены до 2050 года достичь углеродной нейтральности
Страны G7 намерены до 2050 года достичь углеродной нейтральности
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  5. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...