Шмыгаль назвал фейком и ложью ограничение выезда заробитчан за границу

Информация о запрете выезда украинских работников за границу не соответствует действительности.

Об этом сегодня, 13 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады.

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"Относительно ограничения выезда — это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, если наших людей приглашают для выполнения сезонных работ, это должны быть официальное трудоустройство, медицинские гарантии, гарантии возможности возвращения домой, достойные условия работы и проживания", — заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина впервые получила возможность на равных вести диалог о защите интересов украинцев в европейских странах.

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"И сегодня компании, которые приглашают наших людей к себе работать, эти условия соблюдают", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что "если люди едут в Европу, это не должен быть двухнедельный туризм с импортом/экспортом коронавируса".

"Мы и европейские страны не для того два месяца держались на карантине, чтобы снова подвергать себя опасности", — резюмировал премьер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

После этого глава МИДа пояснил, что запрета выезжать за пределы Украины на заработки нет, однако этому препятствуют логистические трудности.

29 апреля авиационные власти не выпускали чартерный рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Самолет смог улететь лишь после того, как поднялся нешуточный скандал.

Перед этим в Посольстве Великобритании в Украине заявили, что официальный Киев запрещает выезд своих граждан за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

Правительство после этого обвинили в попытке "торговать" заробитчанами. Самые острые критики называли это работорговлей.