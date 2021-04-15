В МВФ придумали налог для тех, кто заработал в пандемию: почему это может быть опасно

Международный валютный фонд предлагает бороться с экономическими последствиями коронавируса новыми налогами. В организации уверены — укрепление налогового потенциала в постпандемическом мире будет иметь решающее значение и для стран с развитой экономикой, и для развивающихся государств. Одним из самых любопытных решений может стать "налог солидарности". Он будет действовать для компаний, которым удалось заработать во время карантина.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался чего хотят в МВФ и почему их идеи могут оказаться опасными в долгосрочной перспективе.

Дважды в год МВФ публикует "Бюджетный вестник" — отчет, в котором эксперты фонда делятся предложениями, как справиться с существующими вызовами. В новом документе говорится о позитивном эффекте укрепления налогового администрирования и реформирования налоговой политики (особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах с низкими доходами). Это принесет дополнительные доходы экономикам и позволит увеличить социальные расходы на борьбу с COVID-19.

В частности, рассматриваются варианты повышения прогрессивности подоходных налогов, налогов на наследство, при дарении или имущественных сборов. Если все это не сработает, в организации допускают даже введение налогов на богатство.

Одна из инициатив стоит особняком. Речь о временном налоге на сверхприбыли для заработавших во время пандемии компаний. В качестве примера приводятся фармакологический сектор и цифровой бизнес. Иначе говоря — в первую очередь заплатят производители вакцин, лекарств, дезинфицирующих средств и технологические гиганты.

"Налог солидарности" может или временно заменить корпоративные налоги, или даже дополнить их. Такое решение не только позволит поддержать экономику, но и проявит солидарность с пострадавшими во время кризиса компаниями. Так об этом, по крайней мере, говорит руководитель департамента финансовых отношений МВФ Витор Гаспар. Он убежден, что символическое увеличение сборов с преуспевающего бизнеса усилит общественную сплоченность и усилит восприятие, будто "каждый вносит вклад по восстановлению после COVID-19".

Впрочем, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин называет подход МВФ спорным. Предложение фонда напоминает эксперту роман-антиутопию американской писательницы Айн Ренд "Атлант расправил плечи" — в книге не имевшие успехов компании поддерживались правительством, которое ограничивало успешные и стратегически мыслящие предприятия. Он отмечает, что "налог солидарности" напоминает социализм.

"Принятие этого решения в развитых странах точно будет порождать проблемы в развитии экономики и дальнейшие проблемы с трудоустройством граждан. Необходимо просчитывать на 10-15 лет вперед последствия подобных шагов. Это, конечно, сделать можно. Но это нарушение принципов капитализма и больше подходит социалистическим стандартам и правилам. В общем, можно принять, что мир становится более "красным", — объяснил экономист.

Говоря же об Украине Амелин заметил, что здесь такой инструмент вряд ли можно будет применить — у нас в стране налог на прибыль, который достаточно легко оптимизировать, практически никто не платит. Именно поэтому трудно будет определить кого новым налогом облагать, а кого — нет.

"У нас и так регулярно платят налог на прибыль, как правило, государственные компании или международные компании, которые платят дивиденды своим материнским компаниями. Получается, что на них будет повышенный налог и это опять же приведет к тому, что ни одни, ни другие не захотят в будущем показывать прибыль в Украине", — добавил он.

При этом, исходя из слов советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, сейчас можно сказать, на чьи плечи мог бы частично лечь "налог солидарности". Устенко подчеркнул — локдаун положительно сказался на развитии безналичных расчетов и интернет-торговли в стране.

Член наблюдательного совета Украинской рады бизнеса Михаил Соколов обращает на два нюанса. Во-первых, он напоминает — ни один налог нельзя внести задним числом. Эксперт надеется, что основной период ограничений и приостановки работы бизнеса позади, учитывая появление и использование вакцины. С этой точки зрения актуален вопрос — в чем смысл налога, который не успеет отработать?.

"На разработку налога, его принятие и вступления в силу нужно время. Более того, по Бюджетному и Налоговому кодексам, изменения которые вносятся и касаются налогообложение могут вступать в силу только с нового года. И принят он должен быть за полгода до нового года. Грубо говоря, если воспользоваться этой идеей, мы должны разработать и принять налог до июля. Что уже не реально. И вступил бы он в действие в 2022 году. То есть это не налог, который спровоцирован пандемией, а просто новый налог. Думаю, новые налоги украинской экономике точно не нужны — у нас их и так хватает", — говорит он.

Второе, на что обращает Соколов — отрасли хорошо и спокойно функционировавшие в период пандемии. Логика должна быть следующей: если есть отрасли, которые выиграли от пандемии, то тогда их нужно облагать в пользу тех отраслей, которые проиграли. Однако если, например, можно сказать, что металлурги много заработали, то это не означает, что они и в следующем году заработают столько же. То есть, подъем на рынке металлургии точно никак не связан с эпидемией, она скорее наоборот затормозила рост.

"Мы можем говорить с уверенностью, что в этот период активно развивалась IT сфера. Но нужно ли вводить дополнительные налоги на эту сферу? Мне кажется, что более дурацкую идею придумать сложно. IT — чуть ли не единственная отрасль в Украине, которая показывает активный темп роста. Хочется пожелать успехов этой отрасли, потому что даже при том, что они пользуются низкой налоговой нагрузкой, когда мы начинаем пересчитывать ее из процентов в абсолютное значение (то есть, сколько с одного айти-специалиста идет налогов государству) и учитывая то, что они проживают в Украине, покупают тут товар и платят НДС, то мы понимаем, что это одни из самых серьезных налогоплательщиков. И наверно все, что нам нужно сделать, это не трогать их и улучшать условия для развития. Государство от этого очень сильно выигрывает", — подводит итог член набсовета.

А вот исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что для преодоления экономических последствий пандемии в мире используют не только подобные налоговые реформы. Он вспомнил также и о налоговых каникулах, отметив — в Украине пока не прибегают ни к первому варианту решений проблемы, ни ко второму.

"Были моменты связанные с отсрочкой уплаты ЕСВ для физлиц-предпринимателей. Но это незначительная помощь. Хотя мы должны понимать — Украина бедная страна и все вопросы по доходной части госбюджета четко мониторятся кредиторами. От этого зависит и согласованная величина дефицита. В этой связи любые налоговые каникулы, при сохранении запланированных расходов, будут увеличивать дефицит госбюджета и уменьшать доходную часть. А наши кредиторы, естественно, соглашаться не будут, поскольку это будет существенно подрывать финансовую стабильность Украины", — отмечает он.

Пендзин убежден — сегодня не стоит ждать каких-то принципиальных изменений. Экономист также добавляет, что мир идет и по другим путям: активно стимулирует внутренний рынок и внутренний спрос, правительства выделают финансовую помощь вакцинированному населению, бизнес получает дешевые кредиты. Однако, по словам исполнительного директора ЭДК, Украина всегда очень тяжело выходила из экономических кризисов и нынешняя ситуация не будет исключением.

Анатолий Амелин, впрочем, добавляет — сейчас есть несколько действенных решений, которые и президент Владимир Зеленский, и партия "Слуга народа" давно обещают. Среди них и налог на выведенный капитал, который даст стимул реинвестиции и созданию новых рабочих мест. По словам экономиста, это один из важнейших шагов, который позволит украинской экономике выдержать сложные времена.

"Вторые и третьи инструменты касаются процедур либерализации, упрощения системы регулирования и, в принципе, даже перезагрузки государственного аппарата. Важно помнить, что утвержденная Кабинетом министров стратегия экономического развития не должна оставаться просто документом — она должна реализовываться и это требуется достаточно много ресурсов. Как внутренних, так и внешних. Реализация политики по поддержке национального производителя, реализация политики по привлечению инвестиций могут так же быть хорошим инструментом поддержки бизнеса и отечественной экономики", — подытожил он.

Михаил Соколов убежден, что Украине не стоит концентрироваться на временных реформах — в стране столько проблем, в том числе в сфере налогообложения, что не стоит придумывать новшества. Есть, например, проблемы с системой налога на прибыль или с системой возмещения НДС. Сложившаяся ситуация, когда есть постоянные проблемы, не позволяет отвлекаться на временные меры. Гораздо более эффективным будет вдумчивый подхода. Он даст больший результат.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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