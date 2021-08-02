Суд отменил арест недвижимости банка "Аркада"

Киевский апелляционный суд 22 июля отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 28 января, которым был наложен арест на земельные участки и помещения банка "Аркада".

Об этом говорится в решении суда, которым тот удовлетворил соответствующее ходатайство ликвидатора банка Ильи Луньо.

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При этом еще 1 июля Шевченковский райсуд Киева пересмотрел и отменил свое же решение от 28 января в части ареста блока социально-бытового обслуживания №1 на улице Елизаветы Чавдар, 32 в Киеве. Следственный судья тогда отметил в решении, что не нашел в данных расследования аргументов, оправдывающих арест этого объекта.

Отметим также, что 19 апреля Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вклада физлиц и отменить арест 2 марта главного здания банка "Аркада" на улице Ольгинской в Киеве.

Напомним, что 7 июля аукцион по продаже этого здания в очередной раз не состоялся, несмотря на то, что цена лота была снижена на 30% по сравнению с предыдущим аукционом 14 июня до 428,2 млн грн.