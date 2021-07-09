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Банки 50 минут назад

Здание банка "Аркада" не смогли продать даже после снижения цены на 30%

Фонд гарантирования вкладов снова не смог продать офис лопнувшего строительного банка

Фото: Прозорро.Продажи Фото: Прозорро.Продажи
Фото: Прозорро.Продажи

Аукцион по продаже главного офиса обанкротившегося банка "Аркада" 7 июля в очередной раз не состоялся, о чем свидетельствуют данные в системе "Прозорро.Продажи", равно как и сообщение самого ликвидируемого финучреждения.

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставлял этот актив на торги со стартовой ценой 428,2 млн грн. При этом цена была снижена на 30% по сравнению с предыдущим аукционом 14 июня, когда она составляла 611,8 млн грн. Изначально же еще 4 марта здание выставляли на продажу за 971,1 млн грн.

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Кроме того, банк сообщает, что не состоялись 8 июля в связи с отсутствием участников и торги по 17 земельным участкам с суммарной стартовой ценой 72,6 млн грн. Все они были выставлены на торги заново на 14 июля со снижением цены всех лотов на 11,11%.

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Продаваемое здание банка "Аркада" находится в Киеве на улице Ольгинской, 3, имеет площадь 14,1 тысячи квадратных метров. При этом в описании арестованного лота ФГВФЛ использует формулировку "в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры".

Напомним, что 2 марта Голосеевский райсуд Киева арестовал здание "Аркады". 5 марта Печерский райсуд столицы отказался удовлетворить иск ФГВ к банку и связанным компаниям о признании недействительными договоров, заключение которых привело к выводу из собственности главного офиса этого финучреждения. 12 мая это решение подтвердил Киевский апелляционный суд.

Банк, специализировавшийся на финансировании строительства жилых комплексов в Киеве, был признан Нацбанком Украины неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Спустя месяц его решили ликвидировать, срок ликвидации пока установлен на три года.

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